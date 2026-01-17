Dünya Braille Günü etkinliklerle kutlandı

Kültür Sanat Servisi

Dünya Braille Günü kapsamında İstanbul Beyoğlu’ndaki Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Eskişehirli görme engelli ressam İlker Ertuğrul’un Braille Resim Sergisi sanatseverlerle buluştu.

Etkinlikte yapılan kısa film gösterimi, Braille alfabesinin eğitim alanında yarattığı dönüşümü ve görme engelli bireylerin yaşamındaki etkisini gözler önüne serdi. “Dünden Bugüne Braille Yazı” başlıklı panelde ise Braille’in eğitimdeki rolü ve kültürel önemi ele alındı. Etkinliğin sonunda ODEON Oda Orkestrası ve solistleri, izleyicilere bir konser sundu.