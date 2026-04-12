Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları başlıyor

Türkiye Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı'nın da mücadele edeceği Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları, yarın Güney Afrika'da başlayacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Cape Town'daki organizasyon 19 Nisan Pazar gününe kadar sürecek.

Türkiye şampiyonada Tayland, Türkmenistan, Güney Afrika, Bosna Hersek ve Meksika ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlıların maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.00 Türkiye-Tayland

14 Nisan Salı:

14.00 Türkmenistan-Türkiye

16 Nisan Perşembe:

21.00 Türkiye-GüneyAfrika

17 Nisan Cuma:

17.30 Bosna Hersek-Türkiye

19 Nisan Pazar:

14.00 Türkiye-Meksika