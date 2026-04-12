Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları başlıyor
Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarında mücadele edecek.
Türkiye Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı'nın da mücadele edeceği Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları, yarın Güney Afrika'da başlayacak.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Cape Town'daki organizasyon 19 Nisan Pazar gününe kadar sürecek.
Türkiye şampiyonada Tayland, Türkmenistan, Güney Afrika, Bosna Hersek ve Meksika ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlıların maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
14.00 Türkiye-Tayland
14 Nisan Salı:
14.00 Türkmenistan-Türkiye
16 Nisan Perşembe:
21.00 Türkiye-GüneyAfrika
17 Nisan Cuma:
17.30 Bosna Hersek-Türkiye
19 Nisan Pazar:
14.00 Türkiye-Meksika