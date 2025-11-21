Dünya Çocuk Hakları Gününde ağır tablo: Dört vakadan biri istismar

Haber Merkezi

Ülke, Dünya Çocuk Hakları Günü’nü çocuk işçiliği, suça sürüklenen çocuklar, zorla evlendirmelerin gölgesinde geçirdi. İstanbul Barosu’nun Çocukları Hakları Merkezi’nin “Mağdur ve Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Görevlendirmeleri Analizi” raporu bunu doğrulayacak nitelikte oldu. Rapora göre, 1 Ocak 2020 ile 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında toplam 152 bin 515 mağdur çocuk için avukat görevlendirmesi yapıldı.

DÖRTTE BİRİ İSTİSMAR

2020-2025 yıllarını kapsayan rapora göre, soruşturma aşamasındaki avukat atamalarının yüzde 24,73’ü çocuğun cinsel istismarı suçuna ilişkin olarak yapıldı. Bu kapsamda yapılan atamaların ise yüzde 86,36’sı mağdur kız çocukları için gerçekleştirilirken soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yaş aralığı ağırlıklı olarak 12-15 oldu.

Adli sisteme yansıyan vaka sayılarındaki dönemsel dalgalanmaların, çocuk koruma sistemindeki yapısal kırılganlıkları gösterdiği belirtilen raporda, 2020 yılına kıyasla 2022 yılında mağdur çocuklar için yapılan CMK görevlendirmelerinde yüzde 52,23’lük artış yaşandı. Böylelikle 2022 yılı, 31 bin 763 görevlendirme ile en yüksek atamanın yapıldığı yıl oldu. Raporda bu artışın sebebi “pandemi döneminde geciken, ertelenen veya geç bildirilen vakaların normalleşme sürecinde adli sisteme daha yoğun şekilde yansımış olması ihtimali” olarak değerlendirildi.

Raporda yer alan diğer bulgulardan bazıları şöyle:

• Farklı suç tipleri konu olmak üzere toplam 111 bin 419 mağdur çocuğa karakol aşamasında avukat görevlendirildi.

• Kasten öldürme suçu kapsamındaki soruşturma aşamasında yapılan görevlendirmelerin yüzde 1,07’lik kısmını oluşturdu.

SÖMÜRÜYE SON VERİN

Çocuk hakları savunucuları, çocukların haklarının güvenceye alınmasına yönünde yetkililere çağrı yaptı. Birçok kentte yapılan açıklamalarda uluslararası sözleşmelerdeki çekincelerin kaldırılması talep edildi. Yapılan açıklamalardan bazıları şöyle:

Eğitim Sen: "Çocukların her türlü şiddet, istismar ve sömürüden korunması anayasal ve insani bir görevdir. Çocuk emeği sömürüsüne son vermedikçe gerçek anlamda çocuk haklarından bahsetmek mümkün olmayacaktır. Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne koyduğu çekinceleri kaldırmalı, çocukların üstün yararı gözetilerek demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü politikalar hayata geçirilmelidir."

Eğitim-İş: “Kamusal eğitimin tasfiye edildiği, yoksulluğun derinleştiği, her güne yeni bir çocuk işçi ölümü haberiyle uyandığımız bir düzende çocuk haklarından söz etmek imkânsızdır. Bu hakkı savunmak aynı zamanda halkçı, kamucu ve emekten yana bir düzeni savunmaktır.”

EŞİK: "Çocukların suça sürüklenmesi, sistemin bizzat kendisiyle açıklanabilir. Çocukların başta yaşam hakları olmak üzere tüm temel haklarının hayata geçirilmesi için başta kamu görevlileri olmak üzere hep birlikte mücadele etmek zorundayız."

∗∗∗

BİR ÇOCUK İŞÇİ DAHA ÖLDÜ

Mersin’de çalıştırıldığı inşaatta düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki çocuk işçi Onur Sayıloğlu, doğum gününde toprağa verildi. İş cinayeti, 18 Kasım’da meydana geldi. 10 katlı inşaatın 5’inci katından düşen Sayıloğlu, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sayıloğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Sayıoğlu, dün 18’inci yaş gününde Davultepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

∗∗∗

DAVA ERTELENDİ

Konya’da MESEM kapsamında çalıştırılırken iş cinayetinde yaşamını yitiren Eren Dağ’ın ölümüne ilişkin davanın 5’inci duruşması görüldü. Davada, 2 sanık ve avukatlarının mazeretleri kabul edildi. Savcı, sanıkların alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılmasını isterken mahkeme bu talebi reddetti. Mahkeme, bir sonraki duruşma 11 Aralık saat 11.05’e erteledi.