Dünya da ayaktaydı: Eylemler sınır tanımadı

Haber Merkezi

Kadınlar dünya genelinde de şiddete, baskıya, eşitsizliğe karşı meydanlara çıktı. Peru’dan Fransa’ya, Arjantin’den Yunanistan ve Tunus’a kadar onlarca ülkede yapılan eylemlerde kadın haklarının hedef alınması protesto edildi.

Pek çok ülkedeki sağcı muhafazakar lider ve yönetimlerin kürtaj hakkını hedef aldığının belirtildiği açıklamalarda gerici dayatmalara karşı hep birlikte mücadele edileceği kaydedildi. Dünyanın dört bir yanında kadınların fiziksel ve ekonomik şiddet gibi sorunlarla karşılaştıklarının belirtildiği eylemlerde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün bu sorunların varlığını topluma bir kez daha anımsattığına dikkat çekildi.