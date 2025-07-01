Dünya devi işçiye maaş ödemiyor

Bilge Su YILDIRIM

Türkiye’nin dev inşaat firmalarından olan İris İnşaat’ın yurtdışı projelerinde çalışan işçiler, 4 aydır maaş alamadıklarını ileri sürdü.

İris İnşaat’ın Katar ve Tanzanya’daki yol ve altyapı projelerinde çalışan işçiler, 4 aydır maaşlarını alamıyor. Firmanın Semaisma Bölgesi Yol Ve Altyapı Projesi, Ras Laffan Projesi Kuzey Sahası Genişletme İşleri ve NGL-5 Doğalgaz Tesisi Projesi’nin Saha Ön Hazırlık İşleri’nde çalışan işçiler, Mart ayından bu yana herhangi bir ücret almadıklarını söyledi. İris İnşaat’ın Tanzanya’da sürdürdüğü Zanzibar Adası Yol ve Altyapı Tasarım Ve Yapım İşleri Projesi’nde çalışan işçilerin de kendileri gibi maaş alamadıklarını anlatan işçiler, yaşananlara ilişkin konuşacak bir muhatap da bulamadıklarını anlattı.

İris İnşaat’ın Katar’daki projesinde çalışan işçi M.Y., BirGün’e konuştu. Semaisma Bölgesinde sürdürülen yol çalışmasında çalışmaya başlamasının ardından ihtiyaç üzerine gaz projesine geçirildiğini aktaran M.Y., şunları söyledi: “Ben 15 yıldır yurtdışında yürütülen projelerde çalışıyorum. İlk defa böylesine bir işleyişle karşılaşıyorum. Temmuz’da İris İnşaat’ın projelerinde çalışmaya başlayalı 7 ay olacak, yalnızca 3 defa maaş aldım. Üstelik biz firmayla ‘full paket’ olarak anlaşmıştık. Yani bize Katar’da kalacak yer, yiyecek yemek, ulaşım desteği vermeyecekler, tüm bu giderler bize verecekleri maaşın içinde olacaktı. Dolayısıyla biz 4 aydır adeta hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir gelirimiz yok ama Katar’da kalacak ne evimiz ne bir yerimiz var. Türkiye’deki ailelerimize para göndermek şöyle dursun, burada hâlâ Türkiye’deki kredi kartlarını kullanarak bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz. Hem projede emek harcayıp karşılığını alamıyoruz, hem de karşılığında bir kuruş alamadığımız bu proje için bir ton ek masraf yapıyoruz. Karşımızda ise hiçbir muhatap yok. Şantiye şefinden müdürüne, kime sorsak bir bilgilerinin olmadığını, maaşların bizzat patronlarca yatırıldığını söylüyor. Patrona zaten ulaşmak mümkün değil.”

40 İŞÇİNİN ÇIKIŞI VERİLDİ

Yaklaşık 20 gün önce projenin gece vardiyasında çalışan yabancı uyruklu işçilerin “Maaşlar yatırılmıyorsa biz de sahaya çıkmıyoruz” diyerek iş bıraktığını aktaran M.Y., yaşananları şöyle anlattı: “Sahaya çıkmayıp eylem yapan 40 işçinin hepsinin çıkışı o gece verildi. Öyle de sindirdiler yani. Hâl böyle olunca kimse eylem yapmaya, ses çıkarmaya da cesaret edemez oldu. Ne derdimizi anlatacak biri bulabiliyoruz ne de sesimizi duyurmak için eylem yapabiliyoruz. Haberini aldık, Tazmanya’daki Zanzibar Adası’ndaki projede de durum aynı.”

MAKYOL’U BİLE SOLLADI

3’ü Katar 1’i Tanzanya’da olmak üzere devam eden 4 projesinde çalışan işçilere aylardır maaş ödemediği ileri sürülen İris İnşaat, kârına kâr katmaya devam ediyor. İris İnşaat, 2021 yılından bu yana, ENR (Engineering News Record) tarafından hazırlanan ‘Dünyanın En Büyük 250 Müteahhitlik Firması’ listesinde yer alıyor. Firma, aynı zamanda listedeki yerini sağlamlaştırıyor. 2021 yılında listeye girdiğinde 222’nci sırada olan İris İnşaat, 2022 yılında 231’e gerilese de 2023’te 203’üncü sıraya yükseldi. 2024’te ise sırası 206’ya geriledi. Her ne kadar kendi sırasında gerileme yaşasa da İris İnşaat, 2024’te, 164’üncü sıradan 219’a gerileyen ‘5’li Çete’ firmalarından Makyol Holding’in önüne geçmiş oldu.