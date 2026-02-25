Dünya devinden altın için dikkat çeken tahmin

Küresel finans sisteminde dengeler değişirken, güvenli liman altına yönelik öngörüler baş döndürücü seviyelere ulaştı. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, yayımladığı son raporla altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisini perçinledi. Banka, altının uzun vadeli fiyat tahminini ons başına 4 bin 500 dolara yükseltirken, 2026 yıl sonu için öngördüğü 6 bin 300 dolar seviyesini de teyit etti.

DOLAR DÖNEMİ KAPANIYOR MU?

JP Morgan’ın raporunda en dikkat çekici vurgu, dünya genelindeki "rezerv para birimi paradigması değişimi" oldu. Bankaya göre, birçok ülke artık rezervlerini ABD Hazine tahvillerinden çıkarıyor ve gelir tabanlarını dolardan Çin yuanına kaydırıyor. Bu stratejik kaçışın en büyük kazananı ise altın oluyor. Merkez bankalarının son bir yılda hız kesmeyen altın alımları, değerli metali sadece bir yatırım aracı olmaktan çıkarıp, dolar hegemonyasına karşı stratejik bir kalkan haline getiriyor.

DİĞER EMTİALARDAN AYRIŞIYOR

Analistler, altının geleneksel sanayi emtialarından (bakır, demir, petrol vb.) farklı bir yol izlediğini belirtiyor. Raporda, arz-talep dengesinin diğer madenlere göre çok daha farklı işlediği, bu nedenle altının maliyet analizlerinden ziyade jeopolitik ve sistemsel risklerle fiyatlandığı ifade edildi.

YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN 4 ANA ETKEN:

Küresel çatışmaların yarattığı belirsizlik ortamı jeopolitik gerilimler; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsüne girmesiyle düşen getiriler, altına dayalı borsa yatırım fonlarına kurumsal ilginin artması, ülkelerin fiziksel altın biriktirme yarışı.