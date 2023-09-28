Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

KANADA:

Kamu hizmetinde büyük yürüyüş

On binlerce öğretmen, sağlık çalışanı ve sosyal hizmet çalışanı, Francois Legault'un sağcı eyalet hükümetinin işçilerin önemli ücret artışları ve son derece ağır çalışma koşullarında iyileştirme taleplerini karşılamasını talep etmek için Montreal şehir merkezinde yürüdü. Dört büyük eyalet kamu sektörü sendikasının (CSQ, CSN, APT'ler ve FTQ) üyeleri olan işçiler, 420 bin kişilik bir "Ortak Cephe" oluşturdular.

EL SALVADOR:

İşçiler bu başkanı istemiyor

İşçiler ve gençler, Cumhurbaşkanı Nayib Bukely'nin yeniden seçilmesini ve hükümetin baskıcı politikalarının bir parçası olarak yüzlerce kişinin keyfi olarak gözaltına alınmasını protesto etti. Protestolara, akrabalarının hiçbir delil olmadan hapse atıldığında ısrar eden ve Bukely'nin antidemokratik ve anayasaya aykırı politikalarını kınayan binlerce kişi katıldı. Protestocular, 5 bin 400 kişinin haklarının ihlal edildiğini, 1.500'den fazla masum insanın tutuklandığını belirtti.

PORTO RİKO:

Hemşireler sömürüyü protesto etti

Sağlık çalışanları, San Juan'da kötüleştiren çalışma koşullarına karşı protesto düzenledi. Protesto Florida'daki bir hastaneyle bağlantılı bir işe alım etkinliğinde gerçekleşti. 2020 yılında öğrenci grevinin ardından 250 hemşirenin işten çıkarılmasının ardından, sağlık çalışanlarının ve hemşirelerin göçü, 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle hızlandı. 20 Eylül'de, San Juan'daki Porto Riko Üniversitesi Tıp Öğrencileri, Dekan Ilka Rios'un yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma nedeniyle kovulmasını talep ederek sınırsız süreli grev ilan etti. Rios 2022'de kovuldu, ancak yakın zamanda yeniden atandı.

ABD:

Ücret nedeniyle grev hazırlığı

Massachusetts'teki Dana-Farber Kanser Enstitüsü-Merrimack Vadisi'ndeki hemşireler grev bildiriminde bulundu. Ücret ve sosyal haklar nedeniyle bugün bir günlük grev yapmayı planlıyorlar. Öte yandan Kaliforniya'nın Fresno ilçesindeki sosyal hizmet çalışanları, vaka yükünün üstesinden gelmeyi imkânsız hale getiren kritik personel yetersizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle protestolarına devam etti. İki yıl önce, Fresno İlçesi Sosyal Hizmetler Departmanı çalışanları, kurumun onları koruyucu ailelere yerleştirmeyi başaramaması üzerine, koruyucu çocukların ilçe sosyal yardım ofislerindeki beton zeminlerde ve ofis masalarında uyuduklarını ihbar etmişti.