Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

ARJANTİN:

Öğretmenler ve sağlıkçılar grevde

Arjantin'in kuzeydoğusundaki Misiones Eyaleti'nde 18 Nisan'dan bu yana mücadele veren öğretmenler ve sağlık çalışanları, geçen hafta eyalet çapında yürüyüşler ve mitinglerle protesto grevinde. Belediye hastaneleri yalnızca acil durumlar ve acil bakım için açık kaldı; özel klinikler kapatıldı. Grevciler yüzde 100 ücret artışı talep ediyor. 16 Mayıs'ta eyalet yasama meclisinde toplanan öğretmenlen polis barikatlarını aştı ve binayı işgal ederek yasa koyucuları yan ve arka kapılardan kaçmaya zorladı. Zaman zaman eyaleti Buenos Aires'e bağlayan ana otoyolu kapatan grevcilerin Başkent'e doğru ilerliyor. Onları bastırmak için gönderilen polisler bazı durumlarda mücadelelerine destek veriyor. 17 Mayıs'ta Posadas polisi de daha yüksek ücret talebiyle Radyoelektrik Komutanlığı'nın ofislerini işgal etti.

MEKSİKA:

Grevdeki eğitimciler yürüdü

Enflasyon kaynaklı fiyat artışlarının telafisi için zam talep eden grev öğretmenler, 15 Mayıs - Meksika Öğretmenler Günü dolayısıyla ülkenin dört bir yanında yürüyüşler düzenledi. Grevciler Başkent Mexico City'de kamplar kurdu. Öğretmenler Meksika hükümet binasına doğru yürürken Başkan Lopez Obrador, öğretmenlerin zaten yeterince para kazandığını iddia ederek yüzde 10'luk ücret artışı teklif etti. Hükümet yetkilileri barikatlar kurarak grevcileri şehrin merkez meydanında toplanmaya zorladı. Öğretmenler, harap olmuş okulların onarılması, tüm öğrencilere üniforma, mutfak eşyaları, yiyecek ve dizüstü bilgisayar sağlanması için yüzde 100 artış artı bütçe artışları talep ediyor.

ABD:

Otel çalışanları sözleşme istiyor

Hyatt Otel'in Tempe, Arizona'daki Tempe Mission Palms otelindeki işçiler, ücretlerin artırılması, daha iyi sağlık hizmetleri, emekli maaşları ve "adil ve insani iş yükü" talebiyle 8 Mayıs'ta grevdeydi. Unite Here Local 11 üyeleri Haziran 2023'ten bu yana sözleşmesiz.

KANADA:

Atık yönetimi çalışanları direniyor

Unifor üyesi Niagara atık yönetimi çalışanı yaklaşık 60 işçi, Waste Management Canada Corporation'a (WM) karşı grevde üçüncü haftalarına giriyor. Şirket, grevdeki sendika üyelerinin işlerini gerçekleştirmek için yöneticileri ve dışarıdan yüklenicileri kullanmayı artırıyor. Unifor üyeleri, Nia[1]gara, Stoney Creek, Hamilton ve Brantford'daki ticari işletmelere hizmet veren WM sürücüleri, teknisyenleri ve tamircileri olarak çalışıyor. İşçiler, vasıfsız yedek işçilerin iş güvenliği uygulamalarını göz ardı ederek görevlerini yerine getirdiklerine dikkat çekti. İşçiler, gelirlerinin enflasyon nedeniyle yıllarca erozyona uğramasının ardından, zorunlu fazla mesai ve diğer zorlu çalışma koşullarına son vermek ve önemli bir ücret artışı için grev yapıyor.

Kaynak: www.wsws.org