Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

PORTEKİZ

Bir günlük grev düzenledi

Geçen hafta Cuma günü Portekiz’deki hastaneler, okullar, mahkemeler ve diğer hizmetlerde 24 saatlik grev düzenledi ve binlerce kişi Lizbon’daki protestoya katıldı. Kamu Yönetimi Sendikaları Ortak Cephesi, en az yüzde 15 oranında ücret artışı ya da aylık maaşlarda en az 150 avroluk artışın yanı sıra çalışma koşulları ve personel düzeylerinde iyileştirme çağrısında bulundu.

YUNANİSTAN

Kamuda genel grev

Yunanistan’da kamu çalışanları salı günü 24 saatlik grev yaparak genel ücretlerinde yüzde 10’luk bir artış, gelir vergisinden muaf maaş miktarının 12 bin avroya çıkarılması ve ikramiyelerin yeniden ödenmesi çağrısında bulundu. Öğretmenler, sağlık çalışanları ve belediye çalışanları greve katıldı ancak ulaştırma işçileri sendikası üyelerine greve gitme çağrısı yapmadı.

İSPANYA

Öğretmenler greve gitti

İspanya’nın Valencia ve Madrid kentindeki öğretmenler bu hafta grev düzenledi ve binlerce kişi şehirlerdeki mitinglere katıldı. Europa Press’in haberine göre, Madrid’de öğretmen sendikaları salı günü grev çağrısı yaparak okul saatleri ve sınıf mevcutlarının azaltılması, maaşların diğer özerk topluluklar seviyesine yükseltilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

İRAN

Protestolar sürüyor

Pazar günü İran genelinde işçi ve emeklilerin devam eden protestoları görüldü. Tahran’da emekli öğretmenler Plan ve Bütçe Teşkilatı önünde gösteri yaptı. Emekli maaşlarının yetersizliğini protesto ettiler.

Ahvaz ve Kirmanşah’taki sosyal güvenlik kuruluşu emeklileri de emekli maaşlarının artırılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

GANA

Yargı çalışanları, greve çıktı

Gana’daki yargı çalışanları, geçen yılın Şubat ve Temmuz aylarından bugüne kadar ödenmeyen ödenekler nedeniyle 16 Mayıs’ta süresiz ulusal greve çıktı. Açıklamada, "Bu durum, mahkeme binasına gidiş-dönüş ulaşımımızı önceden finanse etmeye devam etmemizi neredeyse imkansız hale getirdi" denildi. İşçilere borçların Mayıs ayında ödeneceği sözü verilmişti. Bu sözün tutulmaması grevi tetikledi.