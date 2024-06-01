Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

GÜNEY KIBRIS:

Hemşireler protesto etti

Kamu hastanelerindeki hemşireler geçen hafta bir saatlik iş bırakma eylemi yaparak personel yetersizliğine karşı çıkıp toplu sözleşme çağrısında bulundu. Kıbrıs Postası’nın haberine göre, Panhellenic Sendika Hemşirelik Federasyonu, kamu hastanelerinde 138 hemşire sıkıntısı olduğunu ve ruh sağlığı birimlerinin kapasitesinin yüzde 150 olduğunu söyledi.

FRANSA:

Eczacılar dükkan kapattı

Fransa’da 130 bin kişinin çalıştığı eczanelerin çoğu perşembe günü ulusal greve katıldı. USPO Eczacılar Sendikasının "farmasötik Amazon" sistemi kurmak olarak tanımladığı hükümet reform planı da dahil olmak üzere, sektörün karşı karşıya olduğu krizleri protesto etmek için kapılarını kapattılar. Eczacılar, devam eden ilaç kıtlığının yanı sıra finansman eksikliğini de bir kriz olarak gösterdi.

ÇEKYA:

Mahkeme çalışanları grevde

Çek Cumhuriyeti’ndeki mahkemelerde çalışan 9.500 işçinin yüzde 90’ından fazlası, yüzde 15’lik maaş artışı talebiyle çarşamba günü bir günlük greve katıldı. Sendikalar, adliye çalışanlarının ortalama maaşının ulusal ortalama maaştan yüzde 15 daha düşük olduğunu söylüyor. Ayrıca adalet sistemi çalışanları için ayrı ücret tarifeleri talep ediyorlar.

NORVEÇ:

Kamuda maaş nedeniyle grev

Norveç’teki Akademikerne ve Unio beyaz yakalı sendikalarının yaklaşık 3.500 üyesi ücret anlaşmazlığı nedeniyle grevde. 25 Mayıs’tan itibaren yaklaşık 1.250 kişi, 2.250 kişi de pazartesi günü işi bıraktı. Her iki sendika da yakın zamanda grev çağrısı yapmadan bir maaş anlaşması imzalayan daha büyük LO sendika federasyonundan ayrı bir maaş anlaşması talep ediyor.

SLOVENYA:

Kamuda iki ay süren grev

Kamu sektörünün büyük bölümünde hizmetleri yöneten Slovenya Kamu Yönetimi Bakanlığı çalışanları, 13 Mart’tan bu yana yüzde 28’lik ücret artışı ve personel sayısının artırılması için mücadele ediyor. İki ay boyunca her çarşamba grev yapıldı ve 15 Mayıs’ta 58 ofisin 34’ündeki işçiler topyekün greve başladı.

İNGİLTERE:

Demiryolunda biletçi grevi

Northern Rail’de bilet bariyeri personeli olarak çalışan İngiliz işçiler 24 Mayıs’ta bir günlük grev düzenledi ve cumartesi günü tekrar greve çıkacaklar. Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık (RMT) Sendikası üyeleri, Northern Rail’e bilet bariyeri hizmetleri sağlamak üzere sözleşmeli olan Carlisle Destek Hizmetleri (CSS) tarafından istihdam ediliyor.

Kaynak: www.wsws.org