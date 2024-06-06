Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

ARJANTİN:

Eğitimciler ve sağlıkçılar grevde

Maaşlarında ağır cezalar ve grev günlerinde 50 ila 100 bin peso arasında değişen indirimlerle karşı karşıya kalan ve çoğunlukla Misiones Eyaletindeki ilkokul öğretmenleri ve sağlık çalışanları geçen çarşamba günü yeniden greve gitti. Grevciler, yönetimin ücret cezalarını iptal etmesini, enflasyonu telafi edecek ücret artışlarını kabul etmesini ve eğitim ve sağlık bütçelerini artırmasını talep ederek otoyolları kapattı.

Eyalet yasama meclisine yönelik protesto yürüyüşleri ve mitingler öngören hükümet, baskıcı aygıtlarını harekete geçirdi ve grev liderlerini ve militan işçileri tutuklama ve hapis cezasıyla tehdit etti.

Geçtiğimiz Perşembe günü demiryolu işçileri, daha iyi çalışma koşulları, enflasyona uygun ücret artışları, rayların ve trenlerin bakımını sürdürmek için yatırım talebiyle Büyük Buenos Aires'teki yolcu ve kargo trenlerini saatte 30 kilometreye yavaşlattı.

İşçiler enflasyonu telafi etmek için yüzde 289'luk ücret artışı talep ederken, hükümetin yüzde 208'lik teklifini reddettiler. Ayrıca hükümetin demiryolu bütçesinden kesilen fonları geri ödemesini talep ediyorlar. Milei yönetimi yakın zamanda demiryolu bütçesini yüzde 59 oranında azalttı.

VENEZUELA:

Üniversitelerde ücret mücadelesi

27 Mayıs Pazar günü Venezuela Merkez Üniversitesi Üniversite Profesörleri Sendikası (APUCV) büyük bir ücret artışı çağrısında bulundu. Dernek bir Twitter gönderisinde, "İyi çalışma koşulları olmadığında yetenekli akademisyenleri çekmek imkansız" dedi. Profesörler, emeklilik ve sağlık yardımlarının da mevcut sözleşme kapsamındaki maaşlarına bağlı olması nedeniyle, tazminatların son iki yılda reel olarak yüzde 76'nın üzerinde değer kaybettiğini belirtiyor.

Venezuela'da diğer tüm ücretler için bir referans noktası olan aylık asgari ücret olan 130 Bolivare, belirlendiği 2022 yılından bu yana reel olarak yüzde 88 değer kaybetti. 5 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için minimum 166 Bolivare (552,29 ABD Doları) kazanması gerekecek. Venezuela İşçi Federasyonu (CTV), asgari ücretin ayda 200 ABD dolarına çıkarılmasını talep ediyor.

ŞİLİ:

Liman işçileri açlık grevinde

Şili’nin Coronel Limanı’ndaki işçiler, Ulaştırma Bakanlığı’nın aracılık ettiği liman yetkilileriyle 20 Mayıs’ta yapılan anlaşmayı reddetti. Yarı zamanlı ve sözleşmeli işçiler açlık grevine başladı. İşçiler, sözleşmenin, grev 26 Mart’ta yönetim lokavtı olarak başladığında işçilerin ana hatlarıyla belirtilen taleplerine aykırı olduğunu iddia ediyor. O dönemde şirket, yarı zamanlı çalışanları şirketin uyuşturucu ve alkol politikalarını protesto etmek için işleri yavaşlatmakla suçlamıştı.

KANADA:

Bakır madencileri greve başladı

Grev eylemi için yüzde 98 oy kullanan Taseko Cebelitarık bakır madenindeki 550 işçi, ücretlerin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için 1 Haziran’da grev gözcüsü hatları kurdu. İşçiler Unifor Local 3018 üyesi. Grev, bir önceki sözleşmenin 31 Mayıs’ta sona ermesinden bir gün sonra başladı. Eyaletin iç kesimlerinde, Williams Gölü’nün kuzeyinde yer alan maden, ülkedeki en büyük ikinci açık ocak madeni. Cariboo Bölgesi’nin ana işvereni.

Kaynak: www.wsws.org