Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

ALMANYA:

Bayi satışına protesto

Automobilwoche'un haberine göre Almanya'daki Mercedes fabrikaları ve otomobil bayilerindeki işçiler Salı günü çalışmayı durdurdu ve 25.000 kişi 80 otomobil bayisinin satılması planını protesto etti.

Yeni sahiplerin mevcut toplu sözleşmelere bağlı olmaması nedeniyle satışlardan yaklaşık 8.000 işçi etkilenecek. Mercedes ile iş konseyi arasındaki anlaşma, 2030 yılına kadar herhangi bir kapanma veya işten çıkarma olmayacağını garanti ediyordu ancak bu işler, satılan her tesiste risk altında olacaktı. Automobilwoche'ye göre sendika çalışma konseyi ya toplu sözleşmelerin korunmasını ya da "makul mali tazminat" istiyor. İş konseyi, kendisini Mercedes'in kârlarını korumaya yönelik korporatist bir perspektife dayandırmanın yanı sıra Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı ticaret savaşı önlemlerine de uyum sağlamayı temel aldı.

HOLLANDA:

Metalde 48 saatlik grev

Metal ve teknoloji sektöründe aylarca süren kısa süreli bölgesel iş bırakmaların ardından geçen hafta Hollanda’da birkaç bin işçi 48 saatlik ulusal greve katıldı.

Hollanda Sendikalar Federasyonu (FNV) bir yıl içinde yüzde 10,1, Hıristiyan Ulusal Sendikalar Federasyonu (CNV) ise iki yıl içinde yüzde 12,5 oranında maaş artışı çağrısında bulunuyor. Her ikisi de Teknoloji İşverenleri Federasyonu’nun 22 ay boyunca yüzde 9,2 olan, yani yıllık yüzde 5’in altına denk gelen önceki maaş teklifini reddetti.

De Telegraaf’a göre, toplamda 300.000’den fazla kişiyi istihdam eden daha küçük şirketleri temsil eden FWT, bu hafta 24 ay boyunca yüzde 12,7’ye eşdeğer yeni bir teklifte bulundu.

PORTEKİZ:

Ulaştırma işçileri grevde

28 Haziran’da, devlete ait demiryolu şirketi Comboios de Portekiz’deki (CP) işçiler, düşük ücret nedeniyle bir günlük greve katıldı.

Fectrans sendikasından bir yetkili Lusa’ya, başlangıç ​​maaşlarının "ulusal asgari ücrete çok yakın" olduğunu ve deneyimli işçilerin aylık maaşlarının yalnızca 100 avro daha fazla olduğunu söyledi. Grev, mahkemenin asgari hizmet zorunluluğuna dahil ettiği çeyrek hariç neredeyse tüm tren seferlerini durdurdu. Portekiz Demiryolu Makinistleri Ulusal Birliği (SMAQ) üyeleri greve 14 Temmuz’a kadar devam edeceklerdi ancak SMAQ, CP ile ücret konusunda anlaşmaya vardıktan sonra Cumartesi günü işe geri döndüğünü duyurdu.

Lizbon yakınlarındaki Setúbal bölgesinde hizmet veren Transportes Sul do Tejo’daki (TST) otobüs şoförleri ile yerel ulaşım hizmetlerinde çalışan işçiler de grev düzenledi, 25 Haziran’da işleri durdurdu ve Cuma günü tekrar iş bırakacak.

İSPANYA:

Eğitimciler tanınmak istiyor

İspanya’nın özerk Asturias topluluğundaki 0-3 yaş arası çocuklardan sorumlu okul öncesi eğitimcileri, işçilerin yüzde 90’ından fazlasının katılımıyla 27 ve 28 Haziran’da iki günlük bir grev düzenledi.

Grevciler istikrarlı sözleşmeler ve eğitimci rollerinin tanınması ve ilgili öğretim kaynakları talep ediyorlar. Bir işçi La Nueva España’ya şunları söyledi: "Biz [çocuklara] sadece bebek bezi koymuyoruz, biz anaokulu değiliz, biz okuluz."

Sendikalar, Asturya Eğitim Bakanlığı’nın "liyakat değerlendirmesi" sonrasında istikrarlı sözleşmeler önerisinin "önemli ancak yetersiz bir ilerleme" olduğunu söyledi.

GÜNEY KIBRIS:

Eczacılardan eylem

Geçtiğimiz hafta, Güney Kıbrıs’ın en kalabalık ikinci şehri olan Limasol’daki devlet hastanesi eczacıları, personel yetersizliğine karşı iki saatlik bir uyarı grevi düzenledi.

Isotita sendikası, Kıbrıs Postası’na, personel sayısının artırılmaması halinde daha fazla uyarı grevi çağrısında bulunacaklarını söyledi.

Kamu hastanelerindeki doktorların fazla mesai ödemelerinin yapılmaması nedeniyle planladığı iki günlük ulusal grev de bu hafta doktorlar sendikaları ile Devlet Sağlık Hizmetleri Teşkilatı (OKYPY) arasında yapılan toplantı sonrasında iptal edildi. RIK’e göre sendikalar, OKYPY’nin mali durumunun, kararları bağlayıcı olacak bir denetçi tarafından değerlendirilmesi konusunda anlaştılar.

Kaynak: www.wsws.org