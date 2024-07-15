Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

GÜNEY KORE:

Binlerce metal işçisi greve çıktı

Kore Metal İşçileri Sendikası'nın (KMWU) yaklaşık 60 bin üyesi, Sendika ve Çalışma İlişkileri Uyum Yasası'nın parlamento revizyon tasarısını desteklemek için çarşamba günü Seul'deki Kore Endüstrileri Federasyonu genel merkezinin önünde sekiz saatlik bir grev düzenledi ve yürüyüş yaptı. Muhalefetteki Kore Demokrat Partisi tarafından önerilen yasa tasarısı, yönetimin iddia edilen yasa dışı grevler nedeniyle işçilerden tazminat talep etmesini yasadışı hale getirmeyi amaçlıyor.

HİNDİSTAN:

Özelleştirme protestosu

Tamilnadu Üretim ve Dağıtım Şirketi’nden (TANGEDCO) yaklaşık 10.000 işçi, hükümetin devlet mülkiyetindeki kuruluşu özelleştirme planına karşı çıkmak için Salı günü şirketin Chennai’deki merkez ofisinin önünde gösteri yaptı. İşçiler, yaklaşık 35.000 boş kadronun doldurulması da dahil olmak üzere 20 talep daha öne sürdü.

PAKİSTAN:

Öğretmenlere polis saldırdı

Çarşamba günü Karaçi polisi, Sindh Meclisi’ne yürümeye çalışan yaklaşık 300 hükümet öğretmenine tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak saldırdı. En az 19 öğretmen gözaltına alındı.

İlkokul öğretmenleri iki haftadır kalıcı iş talebiyle Karaçi Basın Kulübü önünde protesto gösterisi yapıyor. Neredeyse her gün eyalet meclisine yürümek için yaptıkları girişimlerde başarılı olamadılar. Çarşamba günü polis saldırısıyla sonuçlanan barikatları aşmayı başardılar. Öğretmenler şu anda il meclisinin biraz uzağında oturma eylemi düzenliyor.

BANGLADEŞ:

35 üniversitede grev

Bangladeş genelindeki 35 devlet üniversitesinden öğretmenler, yetkililer ve personel, daha fazla maliyet getireceğini ve hakları azaltacağını söyledikleri yeni emeklilik planı önerisi üzerine 1 Temmuz’da başlattıkları grev eylemini sürdürüyor. Prottoy emeklilik planı 1 Temmuz’da veya sonrasında işe alınan işçilere uygulanacak.

Mevcut programa göre emekli maaşları için temel maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmıyor. Yeni plan, temel maaştan kesintiyi zorunlu kılıyor. Mevcut program, emeklilik sırasında bir ikramiye olanağı sağlıyor ancak yeni programda bundan bahsedilmiyor. Mevcut program, emekli maaşında yıllık yüzde 5’lik bir artışı kolaylaştırıyor ve kazanılan izinlerin nakde çevrilmesine olanak tanıyor. Ancak yeni plan bu konuda net değil.

AVUSTRALYA:

Şeker işçileri grevi sürdürüyor

Kuzeydoğu Queensland’de Wilmar Şeker’e ait sekiz fabrikada çalışan 700’den fazla işçi, uzun süredir devam eden ücret anlaşmazlığı nedeniyle tüm eylemlerin altı hafta süreyle askıya alınmasını öngören Adil Çalışma Komisyonu kararına karşı yapılan itirazı kazandıktan sonra greve yeniden başladı.

Avustralya İşçi Sendikası, Avustralya İmalat İşçileri Sendikası ve Elektrik Ticareti Sendikası üyeleri, yeni bir işletme sözleşmesinde daha yüksek ücret talep etmek amacıyla Mayıs ayı başlarında sürekli iş bırakmalara ve fazla mesai yasağına başladı. Wilmar, işçiler tarafından birçok oylamada reddedilen maaş teklifini iyileştirmeyi açıkça reddetti.

Kaynak: www.wsws.org