Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI

GÜNEY KORE: TARİHİ GREV SÜRÜYOR

Güney Kore’de Samsung işçilerinin örgütlü olduğu Ulusal Samsung Elektronik Sendikası’nın (NSEU) daha yüksek ücret talebiyle başlattığı süresiz greve devam ediyor. Sendikanın taleplerini kesin bir dille reddederek yüzde 5,1 oranında ücret artışı teklif eden ve grevdeki işçileri işten çıkartmakla tehdit eden şirket, maaş artışına yönelik müzakereleri görüşmek üzere sendikayla bir araya gelecek.

HİNDİSTAN: ASGARİ ÜCRET YERİNDE SAYIYOR

Asgari ücretlerin 2014 yılından beri revize edilmediği Tamil Nadu’da Hazır Giyim ve Moda İşçileri Sendikası üyeleri, hükümetin son asgari ücret bildirimi üzerine 9 Temmuz’da Chennai’de bir protesto toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz kasım ayında Yüksek Mahkeme hükümete asgari ücreti revize etme emri vermiş fakat hükümet kararı uygulamamış, pahalılık ödeneğini de 97 dolardan 49 dolara düşürmüştü.

AVUSTRALYA: KAMU EMEKÇİLERİ MAAŞ ARTIŞI İSTİYOR

Batı Avustralyalı Perth'teki işçiler, maaş artışı için geçtiğimiz hafta Urban Orchard'da yürüyüş yaptı ve ardından Bunbury ve Kununurra'da greve gittiler. Eylem, 3 ve 10 Temmuz'da Perth'te işçiler tarafından düzenlenen 30 dakikalık mitinglerin ardından gerçekleşti. Bir sonraki grev ve mitingin 24 Temmuz'da Cannington'daki Mason Bird Binası’nın ön avlusunda yapılması planlanıyor.

İTALYA: ULAŞIM DURDU

İtalya’da 4 saatlik ulusal ulaşım grevi sırasında otobüs, tramvay ve metro hizmetleri aksadı, sendikalar tarafından ülke genelinde yerel toplu taşıma sözleşmesinin yenilenmesi için çağrı yapıldı. Sabah saatlerinde Milano'da tüm metro hatları kapatıldı. Roma'da ise üç metro hattından ikisi kapatıldı, üçüncüsü ise kısmen açıktı. Milano'daki sendikalar, grevin, yıllar içinde ücretleri ve koşulları ciddi şekilde kötüleşen işçiler için sözleşme konusunda "aylarca süren sonuçsuz müzakerelerin" ardından gerçekleştiğini söyledi.

İSVEÇ: TESLA'DAKİ DİRENİŞE DESTEK

İsveç’teki Tesla fabrikasında çalışan işçiler, toplu sözleşme talepleriyle sekiz aydır greve devam ediyor. Malmö’deki 7 işçinin, ülke genelinde ise 30 işçinin katıldığı grev, pek çok sektörü kapsayan geniş bir boykotla da destekleniyor. Tesla işçileriyle dayanışma içinde olan liman işçileri, kamyon şoförleri ve araç şarj istasyonu çalışanları da Tesla’yı boykot ediyor. Müzisyenler Sendikası’ndan Postacılar Sendikası’na kadar pek çok meslek grubu IF Metall’in mücadelesine destek vermeye başladı.