Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

YUNANİSTAN:

Özelleştirme karşıtı grev

Ruh sağlığı hizmeti çalışanları, doktorlar ve uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerindeki işçiler çarşamba günü Yunanistan genelinde iş bırakma eylemi düzenledi ve Atina’da parlamento yakınındaki Syntagma Meydanı’nda bir miting gerçekleştirdi. Muhafazakar Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Sosyal İşler Komitesi, ruh sağlığı hizmetlerini daha da özelleştirecek bir yasa tasarısını tartışırken, Atina Hastaneleri Doktorları Birliği-Pire üyeleri ve Panhellenic Kamu Hastane Çalışanları Federasyonu protesto gösterisi yaptı. Efsyn’in haberine göre, ülkede kalan üç psikiyatri hastanesinden ikisinin yanı sıra uyuşturucu önleme merkezlerinin kapatılması planlanıyor.

PORTEKİZ:

Doktorlar iş bıraktı

Portekiz’deki doktorlar, ücret ve çalışma koşulları nedeniyle 23 Temmuz’dan itibaren 48 saatlik ulusal greve gitti. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde 31 Ağustos’a kadar fazla mesai yasağı uyguluyorlar. Avrupa’nın en kötü maaş alan doktorları arasında yer alan Ulusal Doktorlar Federasyonu üyeleri, haftada 35 saatlik çalışmanın geri getirilmesini, maaş tarifesinin revize edilmesini ve yıllık 25 günlük ücretli izin uygulamasının geri getirilmesini istiyor. Hükümet müzakereleri 2025 yılına kadar erteledi. Acil serviste bekleme süreleri bitmek bilmiyor, çocuk ve doğum acil servisleri sıklıkla kapalı olduğundan hastalar tedavi için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalıyor.

İSPANYA:

Temizlik işçileri bir aydır grevde

İspanya’nın A Coruna kentinde çöp işçilerinin bir ay süren grevinin ardından Belediye Başkanı Ines Rey sağlık açısından acil durum ilan etti. İşçiler maaşlarda “adil artış” talebiyle greve gitti. Belediye, biriken devasa çöp yığınlarını taşımak için farklı bir şirket kiralayacak, şart olarak 13 araç ve 32 operatöre sahip olması gerekecek. Konteynerlerde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çağrıldı. Galici@Press’in haberine göre STL sendikası, üyelerinin suçlandığını reddetti. Vigo Kent Konseyi’ndeki bahçıvanlar süresiz greve devam ediyor. İspanya’daki Vigo Kent Konseyi adına dışarıdan hizmet alan Green Zones UTE şirketi tarafından istihdam edilen bahçıvanlar, 15 Temmuz’da başlayan greve devam ediyor.

İNGİLTERE:

Akademisyenler greve çıktı

İngiltere’nin başkentindeki Goldsmiths Üniversitesi’ndeki akademik personel pazartesi günü bir haftalık greve başladı.

Üniversite ve Kolej Sendikası (UCU) üyeleri, üniversitenin Siyah İngiliz edebiyatı dersi de dahil olmak üzere işten çıkarmalara yönelik planlarına karşı çıkıyor. İngiltere’nin dört bir yanındaki üniversiteler, işten çıkarmalar planlıyor; üçte birinin Brexit ve yurtdışından gelen öğrencilerin eşlerini ve çocuklarını getirmelerini engelleyen kısıtlamalar nedeniyle zor durumda olduğu söyleniyor.

BELÇİKA:

Antwerp’te 24 saatlik grev

24 saatlik grevde Belçika’nın Antwerp bölgesindeki otobüs ve tramvay hizmetlerinin yalnızca yarısı görüldü. İşçiler, De Lijn’in çalışma koşulları ve sürücülerin yapması gereken yolculuklar konusunda önerdiği değişiklikleri protesto etmek amacıyla 11 Temmuz’da eyleme geçti.

Kaynak: www.wsws.org