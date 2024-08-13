Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

TAYVAN:

Eğitimciler eşitlik mücadelesinde

Devlet anaokullarındaki çocuk bakımı çalışanları, okul öncesi öğretmenleriyle eşit haklar talebiyle geçen cumartesi günü Özgürlük Meydanı’nda toplandı ve Taipei’deki Eğitim Bakanlığı binasına yürüdü. “Eğitimciler eşit hak istiyor” ve “Ayrımcılık yok, haklar aynı olmalı” yazılı pankartlar taşıdı. Mitinge, ülkedeki 7.000 kamu okul öncesi eğitimcisinden yaklaşık 1.500’ü katıldı.

HİNDİSTAN:

Sağlık çalışanları grevde



Haryana eyaletindeki yaklaşık 14 bin Ulusal Sağlık Misyonu (NHM) sözleşmeli hemşiresi, daha yüksek ücretler ve kalıcı işler de dahil olmak üzere çeşitli talepler nedeniyle 26 Temmuz’dan bu yana grevde. Çoğunluğu kadın olan hemşireler, Sirsa ve Bhiwani de dahil olmak üzere birçok şehirde oturma protestoları düzenliyor. Sirsa’da protestocular su deposuna tırmandı ve talepler karşılanana kadar aşağı inmeyi reddetti.

PAKİSTAN:

Maaş kesintileri protesto edildi



Yüzlerce Genç Öğretmenler Derneği (YTA) üyesi Salı günü Khyber Pakhtunkhwa’nın çeşitli bölgelerinde emekli maaşlarının kaldırılmasına ve eğitim departmanına geçici işe alımlara karşı gösteri yaptı. 34.000 öğretmeni temsil eden YTA, hükümetin onları katkılı emeklilik (CP) fonuna zorlama planına direneceğini söyledi. Öğretmenler, taleplerinin 11 Ağustos’a kadar kabul edilmemesi halinde Başbakanın DI Khan’daki evinin önünde oturma eylemi düzenlemekle tehdit etti.



AVUSTRALYA VE PASİFİK:

Elektrikçiler iş bıraktı



New South Wales bölgesindeki 20’den fazla Temel Enerji deposundaki Elektrik Ticareti Sendikası (ETU) üyeleri Perşembe günü işten ayrıldı ve yeni bir işletme anlaşmasında daha iyi ücret ve koşullar için depolarının önünde yürüyüş yaptı. Essential Energy, 1.500’den fazla bölgesel, kırsal ve uzak topluluğa elektrik hizmetleri üreten ve işleten, devlete ait bir elektrik kuruluşu. ETU, şirketin maaş teklifini reddeden 1.800 Essential Energy çalışanını kapsıyor.

İŞÇİLER YENİDEN GREVE ÇIKTI

Endeavor Energy’den yüzlerce Elektrik Ticareti Sendikası (ETU) üyesi Perşembe günü işi bırakarak şirketin Parramatta’daki genel merkezinin önünde yürüyüş yaptı. ETU, eylemleri Şubat ve Haziran aylarında yalnızca 24 saatlik grevle sınırlayarak ve düşük düzeyli çalışma yasakları uygulayarak müzakereleri Ekim ayından bu yana erteledi. Endeavour’un Mart ayında işçiler tarafından reddedilen son teklifi, 1.000 dolarlık bir kayıt ikramiyesini, bu yılın Temmuz ayına göre yüzde 5,25’lik maaş artışını ve 2025 ve 2026’da yıllık yüzde 3,25’lik artışları veya tüketici fiyat endeksi oranını (hangisi daha büyükse) içeriyordu. 800’den fazla Endeavor çalışanını kapsayan ETU, önceki enflasyonun altındaki ücret artışlarını telafi etmek için üç yıl içinde yıllık yüzde 8 oranında ücret artışı istiyor. Endeavor’da ücretlerin 2019’dan bu yana yalnızca yüzde 10,5 arttığı iddia edildi. Ayrıca, devam eden müzakerelere konu olan 60’ın üzerinde ödenmemiş tazminat talebinin de olduğu belirtildi.

Kaynak: www.wsws.org