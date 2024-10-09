Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

BREZİLYA:

Bütçe kesintilerine karşı protesto

5 Ekim’de sağlık çalışanları, sağlık ve eğitime yönelik bütçe kesintilerini protesto etmek için Sao Paulo Belediye Binası’nda toplandı. Brezilya’nın en büyük şehri ve önemli bir sanayi merkezi olan São Paulo, neo-liberal kemer sıkma politikalarını benimsedi ve kamu hizmetlerini özelleştirmeye yöneldi. İşçilere, São Paulo’yu çevreleyen yerli banliyölerden Iguazu kabilesinin üyeleri de katıldı. Kabile protestocuları, 2.000 kişinin yaşadığı on bir kabile topluluğunda kamu okullarına ve sağlık hizmetlerine yönelik iki yıllık bütçe kesintilerini kınadı.



ARJANTİN:

Kamu eğitimi için miting yapıldı



On binlerce kişi, 2 Ekim Çarşamba günü Buenos Aires, Cordoba, Rosario ve Arjantin’in diğer büyük şehirlerinde ülke çapındaki devlet üniversitelerini savunmak için miting düzenledi. Kitlesel protestolar, faşist devlet başkanı Javier Milei’nin kongre tarafından onaylanan kamu eğitimi bütçe artışını veto etmesi üzerine gerçekleşti. Eylemin teması, "Eğitim, eşitsizliğin adaletsizliğiyle mücadele eden bir insan hakkıdır, insanları özgürleştiren, bilime ve teknolojiye yatırım yapan bir araçtır" oldu. Kitlesel protestolarda ayrıca binlerce öğrencinin karşı karşıya kaldığı yoksulluk koşulları da kınandı.

MEKSİKA:

Binler soykırıma karşı yürüdü

6 Ekim Cumartesi günü binlerce kişi, Meksiko’da ve Meksika genelinde düzenlenen gösterilerde Gazze soykırımını ve Ortadoğu’da tırmanan savaşı protesto etti. Göstericiler, Meksika hükümetinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesini talep ederken, geçen yıl Meksika üniversitelerinde başlayan öğrenci savaş karşıtı hareketinin genişletilmesinde kararlı olduklarını açıkladılar.



ABD:

İşçiler emeklilik hakkı için grevde



Oregon’daki dört Bigfoot Beverages tesisindeki yaklaşık 240 çalışan, şirketin yeni emeklilik planı üzerine 19 Eylül’den beri grevde. Teamsters Local 324, Roseburg ve Newport tesislerindeki işçileri temsil ederken Teamsters Local 206, Eugene ve Coos Bay’deki işçileri temsil ediyor. Bigfoot Beverages saat başına 3-6 dolar arasında ücret teklifleri yaptı ve 2 bin 500 dolarlık ikramiye ekledi. Ancak işçiler, emeklilik maaşının geri çekilmesinin bu artışları iptal edeceğinden korkuyor. Teamsters, şirket tekrar masaya oturana kadar müzakerelere devam etmeyeceklerini bildirdi.



Kaynak: www.wsws.org