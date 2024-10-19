Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI

YUNANİSTAN: DAĞITIM İŞÇİLERİNDEN SERT UYARI

Yunanistan’daki gig ekonomisi platformlarında çalışan teslimat işçileri, 11 Ekim’de kendi hesabına çalışan olarak sınıflandırılmalarını sonlandırmak için toplu sözleşme çağrısında bulunarak ulusal bir grev düzenledi. İşçiler ayrıca, her ikisi de dev çokuluslu şirketlere ait olan Wolt ve e-food uygulamalarının ücret kesintilerini de kınadı. ef.syn‘e göre, yaklaşık 800 kuryenin konvoy halinde protestoya katıldığı, e-gıda sektöründe çalışanların yüzde 95’inin, Wolt sektöründe çalışanların ise yüzde 85’inin grev sırasında iş bıraktıkları bildirildi.

PORTEKİZ: İTFAİYECİLER MAAŞ ZAMMI İSTİYOR

Lizbon’daki itfaiyeciler 1 Ekim’den beri grevde, "acil" bir maaş artışının yanı sıra risk primi, erken emeklilik ve resmi tatillerde çalışmanın telafisi olarak izin günleri gibi diğer iyileştirmeler talep ediyorlar. Acil durumlara yanıt veriyorlar ancak diğer görevleri reddediyorlar. Hükümet, itfaiyecilerin maaşlarını 2025 yılının ilk çeyreğinde gözden geçireceğini söyledi ancak Lizbon Belediyesi İşçi Sendikası, Lusa‘ya yaptığı açıklamada, bunun "sadece bir niyet beyanı" olduğunu ve grevin Ekim ayı sonuna kadar süreceğini söyledi.

İTALYA: İŞÇİLERE SALDIRI PROTESTO EDİLDİ

Yaklaşık bin işçi, geçen hafta grev yapan deri işçilerine yönelik vahşi bir saldırıyı kınamak için Pazar günü İtalya’nın Prato kentinde protesto düzenledi. Sudd Cobas sendikası, saldırının kurbanlarının "haftada 7 gün, günde 12 saat yerine haftada 40 saat onurlu bir şekilde çalışma hakkı için mücadele ettiğini" söyledi. ANSA‘ya göre, 9 Ekim’de saat 01.30 civarında dört protestocu, metal sopalar kullanan beş hayduttan oluşan bir çetenin mafya tarzı saldırısında hastaneye kaldırıldı. Saldırganların, "Bir dahaki sefere seni vuracağız" dediği bildirildi.

ALMANYA: ŞOFÖRLER BİR GÜN İŞ BIRAKTI

Almanya’nın Schleswig-Holste in eyaletindeki otobüs şoförleri, toplu sözleşmelerinin yeniden yürürlüğe girmesi talebiyle geçen hafta iki günlük grev düzenledi. Süddeutsche Zei tung‘un haberine göre, anlaşma enflasyona bağlı ücret artışlarını da içeriyordu ancak Omnibus Association North bunu karşılayamayacağını ileri sürerek anlaşmayı iptal etti. Bu hafta, yaklaşık 1.000 ulaştırma işçisi de Baden-Württemberg’de iki günlük bir uyarı grevine katıldı. İşverenlerin yalnızca yüzde 3 ve 600 avroluk bir ikramiye teklif ettiği bildirildi.

İSKOÇYA: UBER SÜRÜCÜLERİ EYLEMDE

Uber sürücüleri Salı günü İskoçya’nın Glasgow kentin de taksi çağırma uygulaması şirketini ücret ödemesinden haksız bir pay almakla suçla yarak bir protesto düzenledi. Protesto, şirketin şehirdeki merkezinin dışında gerçekleşti. GMB üyeleri maaş artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyordu. Bir GMB anketi, Uber sürücülerinin yüzde 80’inin bir yıl önce sine göre daha az kazandığını ortaya koydu. BBC News’e konuşan bir GMB temsilcisi, "Her şey arttı ve gelirimiz azaldı" dedi.