Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

İSPANYA:

Şoförler erken emeklilik istiyor

İspanya'nın tüm bölgelerinde binlerce otobüs şoförü, sürüşün getirdiği stres ve tehlike nedeniyle sektördeki çalışanlar için özel erken emeklilik talebiyle geçtiğimiz pazartesi günü iş bıraktı. Genel İşçi Sendikası ve İşçi Komisyonları üyeleri, madenciler, deniz işçileri ve yük şoförleri gibi riskli işlerde çalışan diğer işçilerle aynı emeklilik haklarını istiyor ve Kasım ve Aralık aylarında daha fazla eylem planlıyor.

ALMANYA:

370 ayrı şirkette işçiler grev yaptı

Porsche, BMW, Mercedes ve diğer 370 şirkette çalışan yaklaşık 71.000 Alman metal ve elektrik mühendisliği işçisi, daha yüksek ücretler için Salı günü ülke çapında greve gitti. Sektördeki dört milyonluk güçlü bir işgücünün parçası olan IG Metall sendika üyeleri, yüzde 7'lik bir maaş artışı isterken, işveren dernekleri 27 ay boyunca yüzde 3,6'lık bir artış teklif ediyor. Bir Volkswagen fabrikasındaki işçiler de kapanma endişeleri nedeniyle iş bıraktı.

Fotoğraf: IG Metall

İNGİLTERE:

Ford’ta bin idari personel iş bıraktı

Otomobil üreticisi Ford'un İngiltere'deki Essex'teki Dunton, Doğu Londra'daki Stratford ve Dagenham, Northamptonshire'daki Daventry ve Merseyside'daki Halewood tesislerinde çalışan yaklaşık 1.000 idari personel Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Unite üyeleri, Ford'un tek seferlik ödeme teklifi yerine kalıcı artış talep ediyor. Ford'un hastalık ücretini azaltma ve Unite ile toplu sözleşmesini yeniden müzakere etme planlarına karşı çıkıyorlar.



Fotoğraf: Unite

YUNANİSTAN:

İtfaiyeciler kalıcı istihdam talep etti

Yunanistan'ın dört bir yanından tahmini 2.500 mevsimlik itfaiyeci, geçtiğimiz çarşamba günü Atina'daki İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı önünde 48 saatlik gösteri yaptı. Hükümetin 4 bin boş pozisyonu doldurmasını ve kalıcı istihdam sağlamasını talep ettiler. İtfaiyeciler, sezon boyunca aşırı çalıştıkları için her ekim ayında işsiz kaldıklarını ve itfaiye teşkilatının yılın geri kalanında tehlikeli derecede personel eksikliğiyle karşı karşıya kaldığını söylüyor.



Fotoğraf: Epox Pyrosvestes

GÜNEY AFRİKA:

Beş yılda yüzde 4’lük zamma itiraz

Güney Afrika'nın en büyük savunma sanayi şirketi Denel'deki işçiler, 24 Ekim'de Centurion'daki genel merkez önünde protesto gösterisi düzenledi. Son beş yılda maaşları yalnızca yüzde 4 artan Güney Afrika Ulusal Metal İşçileri Sendikası üyeleri yüzde 15'lik zam talep ediyor. Bu dönemde gıda fiyatları yüzde 68 arttı. İşçiler ayrıca hibe ve emeklilik fonu katkısının yeniden sağlanmasını istiyor. NUMSA'ya göre hükümet, özelleştirmeye hazırlanıyor.



Fotoğraf: NUMSA

Kaynak: www.wsws.org