Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

ALMANYA

BİNLERCE MÜHENDİS BİR GÜN İŞ BIRAKTI

Almanya Ordusu için jet ve helikopter inşa eden ve onaran sivil mühendislik işçileri, Münih kenti yakınlarındaki Erding askeri hava üssünde bulunan MTU Aero Engines tesisinde tam kapsamlı grev başlattı. IG Metall sendikası üyeleri yüzde 7'lik bir ücret artışı, stajyerler için ayda 170 avro ek ücret ve çocuk ve bakıcı yardımlarının iyileştirilmesini talep ediyor.

YUNANİSTAN

GREVDEKİ İNŞAAT İŞÇİSİNE POLİS SALDIRISI

İnşaatçılar, inşaat mühendisleri ve işçiler Yunanistan’ın dört bir yanındaki kasaba ve şehirlerde greve gitti ve protesto mitingleri düzenledi, işverenlerden ve hükümetten daha iyi bir anlaşma talep etti. Patras’ta işçilere Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu ofisinin dışında yaptıkları gösteride polis tarafından göz yaşartıcı gazla saldırıldı.

İNGİLTERE

HASTANELERİN SAĞLIK GÖREVLİLERİ SES YÜKSELTİYOR

Doğu ve Kuzey Herefordshire hastanelerinde çalışan 200’den fazla sağlık asistanı, üç günlük iş bırakma eylemi başlattı. Kan alma ve kanül takma gibi görevleri yerine getirmelerine rağmen, maaş ölçeğinde normalden daha düşük gösterilen işçiler gelir kaybetti. Düşük maaş alan işçiler, üç günlük bir iş bırakma eylemi daha planlıyor.

GÜNEY AFRİKA

GEÇİCİ KAMU EMEKÇİLERİ İSTİHDAM İSTİYOR

Güney Afrika'da Pikitup'ta Genişletilmiş Kamu Hizmetleri Programı'nda (EPWP) çalışan yaklaşık 200 işçi Salı günü Johannesburg'daki belediye başkanlığı binasının önünde iş bıraktı ve gösteri düzenledi. EPWP’de işçiler ucuz işgücü olarak istihdam ediliyor. Birçoğu 6-12 aylık sözleşmelerle çalışıyor ve sözleşmeler 10 yıl boyunca tekrar tekrar yenileniyor.

FAS

GREV HAKKINI KISITLAYAN YASAYA KARŞI PROTESTO

İşçiler, grev hakkına getirilen yeni yasal kısıtlamaları protesto etmek amacıyla 3 Kasım'da Fas parlamentosu binasının dışında toplandı. Göstericilerin sloganları arasında, "Haksız ve saçma yasalara hayır", "Grev hakkı savunulması gereken evrensel ve anayasal bir haktır" yer aldı. Eylem, Grev ve Emeklilik Yasalarına Karşı Fas Cephesi tarafından organize edildi.