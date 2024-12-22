Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

AVUSTRALYA:

Liman emekçisi müzakere istedi

Gladstone Limanı’nda 100'den fazla işçi, şirketin önerdiği TİS’e karşı çıkmak için Pazartesi günü 24 saat iş bıraktı. Grevciler, "Liman yönetimi müzakereyi reddediyor" ve "8 saatlik iş günü devam edecek" yazılı pankartlar taşıyarak liman tesisinin dışında protesto düzenledi.

Yaşam ücreti talebiyle grev

Sydney'deki Wetherill Park'taki Martin Brower soğuk hava deposunda çalışan yaklaşık 100 United Workers Union üyesi, ücret ve koşulların iyileştirilmesini talep etmek için Perşembe günü iş bıraktı. İşçiler, yaşam maliyetiyle uyumlu bir zam ve kazanılmış hakların korunmasını istiyor.

YENİ ZELANDA:

Sıfır zam teklifi kabul edilemez

Ticaret Bakanlığı'nda çalışan 3 bin işçi, martta başlayan ve bakanlığın yüzde sıfır maaş zammı teklifiyle sonuçlanan TİS müzakerelerin ardından 17 Aralık'ta kısmi greve başladı. Kamu Hizmeti Derneği (PSA) bunu "hakaret" olarak nitelerken çalışanlar mesaiyi reddetme ve molaları senkronize etme eylemi yapıyor.

İSG uzmanları tehdit altında

Sağlık ve güvenlik uzmanları da dahil olmak üzere 50'den fazla kişi, 17 Aralık'ta Wellington'daki WorkSafe genel merkezinde protesto düzenledi. Kurum, 54 kişiyi daha işten çıkarmayı planladığını doğruladı. Plan dahilinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ekiplerinin de işten çıkarılması bekleniyor.

HİNDİSTAN:

Özelleştirmeye karşı protesto

Chandigarh'daki elektrik dağıtım işçileri, özelleştirmeye karşı Salı günü gösteri düzenledi. İşçiler, herhangi bir şart ve koşul belirlenmeden yerel elektrik sektörünün özel bir şirkete devredilmesine karşı toplandı. Özel şirket Eminent Electricity Distribution, şirketi 1 Ocak'ta devralacak.

BANGLADEŞ:

Tekstilde maaş artışı eylemi

Ashulia sanayi bölgesindeki en az 25 fabrikadan gelen hazır giyim işçileri, fabrika sahiplerinin %9'luk teklifine karşı %15 yıllık maaş artışı talebiyle iş bıraktı. İşçiler aylık ücretlerinin 25.000 taka (209 ABD doları) olmasını istiyor. Bir hazır giyim işçisinin mevcut asgari ücreti 12.500 taka.