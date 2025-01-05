Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

GÜNEY KORE:

Banka çalışanları ücret artışı talep etti

Devlete ait Kore Endüstri Bankası'ndaki (IBK) işçiler, daha yüksek ücret ve ikramiye talep etmek için 27 Aralık'ta ilk genel grevlerini gerçekleştirdi. Bir diğer kamu bankası olan BOK’tan işçiler de grevi destekledi. Ulusal Finans Endüstrisi İşçileri Sendikası'nın bir kolu olan IBK sendikası, hükümetin ticari bankalardakinden yüzde 30 daha düşük ücret belirlediğini söyledi. Sendika, primlerin ödenmesini, çalışanların hisse senedi sahipliği planları için miktarın artırılmasını ve birikmiş fazla mesai ücreti için ödeme yapılmasını istiyor.

HİNDİSTAN:

Hamallar aşırı ağırlık nedeniyle iş bıraktı

Gujarat eyaletinin Surat kentindeki tekstil depolarından yaklaşık 250 hamal, zorla taşıdıkları kargoların aşırı ağırlığı nedeniyle 28 Aralık'ta greve gitti. Greve Hindistan Ulusal Sendika Kongresi tarafından çağrı yapıldı. Hamallar kargo ağırlığının 65 kilogramla sınırlandırılmasını talep ettiler. Bazı paketlerin 130 kilograma kadar ağırlığında olduğu ve işverenlerin bağıtlanmış sözleşmeyi ihlal ettiği ifade edildi.

Sözleşmeli öğretmenler kadro istiyor

Geçtiğimiz haftadan bu yana Haydarabad’da Samagra Shiksha devlet okulunda çalışan yaklaşık 19 bin sözleşmeli işçi, kalıcı iş ve maaş artışı talebiyle greve gitti. İşçiler, talepleri karşılanana kadar grevlerine devam edeceklerine yemin ettiler. Samgara Shiksha, anaokulundan 12. sınıfa kadar devlet okulu öğrencilerinin derslerindeki eksikliklerini gidermelerine yardımcı olan merkezi bir hükümet programı.

YENİ ZELANDA:

Gümrük personelleri sınırlı greve çıktı

Ülkenin dört uluslararası havalimanında yolcuları işleyen Yeni Zelanda Göçmenlik Sınır Operasyonları personeli, sıfır yüzdeli maaş teklifi aldıktan sonra greve başladı. Aynı teklifi alan İstihdam Bakanlığı'ndan 3 bin çalışan da katıldı. Kamu Hizmeti Derneği (PSA), MBIE'de 17 Aralık'ta grev eylemi başlattı. Eylemin 20 Ocak'a kadar sürmesi bekleniyor.

BANGLADEŞ:

Deniz emekçileri taşıma yolunu kesti

Suyolu Taşımacılığı İşçileri Federasyonu (WTWF), 23 Aralık'ta Chandpur'da MV Al-Bakhera adlı gemide öldürülen yedi denizci için adalet talebiyle başlattıkları grevi 29 Aralık'ta sonlandırdı. İşçiler ayrıca ölen işçilerin aileleri için tazminat talep ediyordu. Grev, ülke genelinde kargo taşımacılığını felç etti, tonlarca mal limanlarda ve su yollarında kaldı. Chattogram, Mongla, Payra ve Barishal limanlarında mal yükleme ve boşaltma işlemleri askıya alındı. WTWF, cinayetlerle ilgili etkin bir soruşturma yapılmasını, cinayet nedeninin ortaya çıkarılmasını, suçluların tutuklanmasını, suyollarında genel güvenliğin sağlanmasını ve ölen işçilerin aileleri için 2 milyon taka (16.740 ABD Doları) tazminat ödenmesini talep ediyordu.

AVUSTRALYA:

TİS uyuşmazlığına karşı direniş

Batı Avustralya'daki çeşitli açık deniz petrol ve gaz platformlarında sondaj ve tamamlama hizmetleri şirketi Weatherford tarafından istihdam edilen Avustralyalı İşçi Sendikası (AWU) üyeleri, 19 Aralık'ta başlatılan eylemi sürdürüyor. AWU ve Avustralya Denizcilik Birliği tarafından temsil edilen işçiler, şirketin önerdiği kurumsal anlaşmaya karşı çıkıyor. Sendikalar, Weatherford'un teklifinin sektör standartlarının altında olduğunu söylüyor. Weatherford, 75 ülkede petrol ve doğalgaz üreten bölgelerde faaliyet gösteren bir ABD’li çok uluslu petrol sahası sondaj ve tamamlama hizmetleri şirketi.