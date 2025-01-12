Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

HİNDİSTAN:

Binlerce sosyal sağlık çalışanı süresiz grevde

Binlerce akredite sosyal sağlık çalışanı, daha iyi koşullar ve aylık ücretlerin 15.000 rupiye (175 ABD doları) çıkarılmasını talep etmek için 7 Ocak'ta Bengaluru'daki Özgürlük Parkı'nda süresiz greve başladı. Diğer talepler, iş yüklerine orantılı olarak kentsel çalışma alanlarında ek 2.000 rupi ve işyerlerinde tuvalet gibi temel olanakların sağlanması oldu. Tamamı kadınlardan oluşan ve kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması için kamu hizmeti veren çalışanlar, emeklilik ikramiyesi, kalıcı kadro, iş kazası sigortası ve ücretlerinin zamanında ödenmesini de talep ediyor. Kamu sağlığının can damarı olan işçilere, taleplerini hükümetin derhal yerine getirmesi gerektiğini söyleyen yazarlar ve eski yargıçlar da destek verdi.

SRİ LANKA:

Su ve kanalizasyon işçileri talepleri için yürüdü

Ulusal Su Temini ve Drenaj Kurulu'ndan (NWSDB) yüzlerce çalışan, Colombo banliyösü Ratmalana'daki NWSDB genel merkezine yürüyerek, iç terfilerin hızlandırılması ve diğer taleplerin dile getirilmesi çağrısında bulundu. Su Temini Sendikaları üyeleri, “Hemen sayaç okuma sözleşmeleri düzenlemeyi bırakın”, “Telafi edici izin koşullarını kaldırın” ve “Tüketicilere derhal fatura düzenlemeye başlayın” yazılı dövizler taşıdı.

AVUSTRALYA:

Victoria’daki özel hastane hemşireleri grevi tırmandırıyor

St. Vincent’s Private’ın dört Victoria hastanesindeki yaklaşık 800 hemşire ve ebe, bu hafta yatak kapatmalarını da içerecek şekilde mevcut eylemi artırdı. Kew, East Melbourne, Werribee ve Fitzroy’daki St Vincent’s Private hastanelerindeki Avustralya Hemşirelik ve Ebelik Federasyonu (ANMF) üyeleri, yönetimin önerdiği iş sözleşmesine karşı 13 Aralık’ta dört saatlik sürekli iş bırakma eylemine başlamıştı. St Vincent yönetimi, yatak kapatmalarının yasadışı olduğunu iddia ederek hemşireleri sindirmeye çalıştı.

Batı Avustralya’daki açık deniz lojistik işçileri yeniden eylemde

Batı Avustralya'da, Shell'in Prelude yüzen LNG işleme tesisinde çalışan Qube Offshore Services adlı yüklenicinin altı mağaza/lojistik çalışanı, Qube'nin çalışma yasakları süresince kendilerine ödeme yapmayı reddetmesi üzerine pazartesi günü 48 saat boyunca çalışmayı durdurdu. Qube ile önerilen işletme anlaşmasındaki düşük ücret teklifi konusunda anlaşmazlık yaşayan Avustralyalı İşçi Sendikası'nın (AWU) üyeleri.