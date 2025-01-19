Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

HİNDİSTAN:

ASHA için zam eylemi yapıldı

Telangana eyaletindeki ASHA çalışanları 10 Ocak'ta bir milletvekilinin evinin dışında maaş artışı ve hakların ödenmesi için gösteri yaptı. Çalışanlar aylık 26.000 rupi (300 ABD doları) ücret ve ayda 18.000 rupi sabit ödeme garantisi istiyor. Ayrıca bir Provident Fund (PF), Çalışan Devlet Sigortası (sağlık sigortası), ücretli tatiller, Pazar günleri haftalık izin günü, ücretli bayram tatilleri, 20 gün günlük izin, altı ay hastalık izni, doğum izni ve 5 milyon rupi iş göremezlik sigortası talep ettiler. Protesto, Hindistan Sendikaları Merkezi tarafından düzenlendi.

Süt işlemede düşük ücret tepkisi

Punjab Eyalet Kooperatif Süt Üreticileri Federasyonu (Verka- Milkfed ) çalışanları 9 Ocak'ta Chandigarh'da maaş artışı talep etmek için iş bıraktı ve protesto düzenledi. Protestocular, artış olmazsa eylemlerine devam edeceklerini ve bunu açlık grevine dönüştüreceklerini söylediler.

BANGLADEŞ:

Tekstilde ikramiye talebi yükseldi

Dakka Giyim İşçileri Ücret Artışı Mücadele Konseyi ile örgütlenen işçiler, Dakka'da Ramazan Bayramı için bir aylık ücrete eşdeğer ikramiye de dahil olmak üzere altı taleple miting düzenledi. Ayrıca, asgari ücret zammı, maaşların zamanında ödenmesi, iş güvencesi, eşit ücret ve gece izinleri talep edildi. Mitingte işverenlerin kanunları ihlal ettiği, işçilerin çift ücret almadan 14 ile 16 saatlik vardiyalarda çalışmaya zorlandığı örnekler sıraladı.