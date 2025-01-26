Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

AVUSTRALYA:

Kamyon şoförleri kontak kapattı

Batı Avustralya'daki sıvı yakıtlı yük gemisi K&S Energy Fuels'de çalışan Ulaştırma İşçileri Sendikası üyesi yaklaşık 15 kişi, şirketin önerdiği işletme sözleşmesinde daha iyi ücret ve çalışma koşulları talep etmek için Çarşamba günü 48 saat iş bıraktı. İşçilerin talepleri arasında, hastalık izninde ve yıllık izindeyken araba kullanırken olduğundan önemli ölçüde daha az ücret aldıkları Yard Rate'in kaldırılması yer alıyor.

LNG platformu emekçilerinin grevi 5’inci haftasında

Batı Avustralya'daki çeşitli açık deniz petrol ve gaz platformlarında sondaj şirketi Weatherford’ta çalışan 36 Avustralyalı İşçi Sendikası (AWU) üyesinin eylemi beşinci haftasına girdi. İşçiler 19 Aralık'ta bir saatlik iş bırakmalar da dahil olmak üzere eylem yaparken şirket ise operasyonları sürdürmek için grev kırıcı işçi çalıştırdı. İşçiler, Weatherford'un önerilen işletme anlaşmasında yıllık 60.000 dolarlık taban ücret ve endüstri standartlarının altında koşullar uygulanmasına karşı çıkıyor. en bir ABD merkezli bir şirket olan Weatherford, 75 ülkede petrol ve doğal gaz üreten bölgelerde faaliyet gösteriyor.

GÜNEY KORE:

Hyundai çelik işçileri TİS istiyor

Ulusal Metal İşçileri Sendikası Hyundai Çelik şubesinin üyeleri Salı günü sabah 7'de başlayan ve birden fazla tesiste üretimi durduran 24 saatlik bir grev düzenledi. Eylem, ücret müzakerelerindeki bir aksamanın ardından gerçekleşti. Sendika, Eylül ayından bu yana Hyundai ile bir ücret anlaşması müzakere etmeye çalışıyor ancak 16 Ocak'taki 18. görüşme turunda bir anlaşmaya varamadı.

PAKİSTAN:

Kayyum rektöre karşı boykot

18 Ocak'ta derslere katılmayı bırakan Tüm Pakistan Üniversiteleri Federasyonu Akademik Personel Derneği (Fapuasa) üyeleri, kamu üniversitelerindeki akademik faaliyetleri boykot etmeye devam ediyor. Dernek üyelerinin Çarşamba günü yaptığı toplantıda, Sindh hükümetinin üniversiteler yasası ve ilgili politikalara yönelik önerdiği değişikliklere karşı çıkışları ele alındı. Öğretim üyeleri, hükümetin Üniversiteler Yasası'nda değişiklik yapma yönündeki ısrarlı planları, özellikle de bürokratların kamu sektörü üniversitelerine rektör yardımcısı olarak atanmasına olanak sağlayan öneriler konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.

HİNDİSTAN:

Kamu çalışanlarından izin eylemi

Kerala eyaleti hükümet çalışanları, maaş artışı, izinden vazgeçme seçeneğinin yeniden sağlanması ve gecikmiş pahalılık ödeneğinin derhal ödenmesi gibi talepler için Çarşamba günü eyalet çapında grev düzenledi. Bazı okullar tatil ilan etti. Hükümet yetkilileri işçilere doktorlardan hastalık izni belgeleri sunmaları gerektiğini söylerken bölüm müdürlerine grevdeki işçilere izin vermemeleri talimatı verildi. Grev, işçilere karşı çalışma yok, ödeme yok emri çıkaran Hindistan Komünist Partisi (Marksist) liderliğindeki eyalet hükümeti tarafından kınandı. Greve, Hindistan Komünist Partisi üyeleri de Kongre Partisi liderliğindeki muhalefet partileriyle birlikte katıldı.