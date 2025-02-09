Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

HİNDİSTAN:

Petrolde eşit ücret protestosu

Assam'daki Numaligarh Petrol Rafinerisi'nde yaklaşık 200 sözleşmeli işçi ve sürücü, mevcut iki kademeli ücret sistemine karşı protesto düzenledi. Günlük 12 saat çalışan bir sözleşmeli işçiye sadece 400 rupi (yaklaşık 4,58 ABD doları) ödenirken, 8 saat çalışan daimi işçilere 775 rupi ödeniyor. Sendikalar, taleplerin kabul edilmemesi halinde 19 Şubat'ta süresiz greve başlayacaklarını açıkladı.

PAKİSTAN:

Eğitimciler vergide adalet istiyor

Federal Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 422 okul ve kolejden binlerce öğretmen, hükümetin %25'lik vergi iadesini kaldırmasına karşı çıktı. Protestocular, tüm personele ek eğitim yardımı sağlanmasını talep ediyor. Gösteri, Okul Müdürleri Derneği başkanlığındaki Ortak Eylem Komitesi tarafından organize edildi ve çeşitli üniversitelerden öğretmenlerin de katılımıyla geniş çaplı bir protestoya dönüştü.

YENİ ZELANDA:

Tıbbi laboratuvar çalışanları grevde

Birçok hastanede çalışan tıbbi laboratuvar personeli, maaş artışı ve eşit çalışma koşulları talebiyle greve gitti. Kamu sektörü laboratuvar çalışanları, özel sektör meslektaşlarına göre %28 ila %32 oranında daha düşük ücret aldıklarını belirtti. Grev nedeniyle birçok büyük cerrahi operasyon ertelendi. Apex Union tarafından organize edilen eylem, son iki yılda özel sektör laboratuvar çalışanlarının maaş artışı talepleriyle düzenlenen grevlerin devamı niteliğinde.

BANGLADEŞ:

İşçiler maaşlarını istedi

Chattogram'daki Anwara Elbise Üreticileri ve Frank Apparels fabrikalarından 1.000'den fazla konfeksiyon işçisi, ödenmemiş maaşlarını talep ederek sabahtan akşama kadar süren bir protesto düzenledi. Fabrika yetkilileri, maaşların ödeneceğine dair güvence verdikten sonra eylem sona erdi. Ancak işçiler, önceki aylarda da benzer sözler verildiğini ancak ödemelerin sürekli geciktirildiğini belirterek, taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

AVUSTRALYA:

Launceston Hastanesi’nde klima talebiyle eylem yapıldı

Tazmanya'nın ikinci büyük şehri Launceston'da sıcak hava dalgası nedeniyle hastane çalışanları, klima eksikliğini protesto etmek amacıyla eylem düzenledi. Hemşireler ve sağlık destek personeli, bazı koğuşlardaki sıcaklıkların 30 santigrat dereceye kadar çıktığını ve mevcut taşınabilir klima ünitelerinin yetersiz olduğunu belirtti. Avustralya Hemşirelik ve Ebelik Federasyonu (ANMF), hükümetin hastaneye kalıcı klima sistemleri sağlaması gerektiğini vurguladı.