Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

BANGLADEŞ:

Öğretmenlere Polis Müdahalesi

Dakka’da yaklaşık 150 öğretmen adayının katıldığı protesto, polis tarafından cop, tazyikli su ve ses bombalarıyla dağıtıldı. 30 protestocu tutuklandıktan sonra kefalet imzalayarak serbest bırakıldı. Protestocular, hükümetin ilkokul yardımcı öğretmen atamalarını iptal etmesine karşı çıkarak haklarını almak için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Talepleri, atamaların adil bir şekilde gerçekleşmesi.

HİNDİSTAN:

Samsung’ta Sendikal Haklar Grevi

Tamil Nadu’daki Samsung ev aletleri üretim tesisinde çalışan 500 işçi, yeni kurulan sendikalarından üç yöneticinin askıya alınmasına karşı 5 Şubat’ta başlattıkları grevi sürdürüyor. Yönetim, işçileri kendi oluşturduğu işçi komitesine katılmaya zorlamak için 300.000 rupi faizsiz kredi teklif etti. İşçiler, sendikalarını korumakta kararlı ve yönetimin baskılarına karşı mücadele edeceklerini belirtiyor. SIWU sendikası, grevin işçilerin haklarını güvence altına alana kadar devam edeceğini duyurdu. İşçiler, ayrıca sözleşmeli çalışmanın sona erdirilmesini ve tüm işçilerin kadrolu statüye alınmasını talep ediyor.

Mumbai’de Eşit Ücret Eylemi

Navi Mumbai Belediyesi’nde çalışan 8 bin sözleşmeli işçi, temizlik, su temini ve sağlık hizmetlerinde eşit ücret talebiyle 10 Şubat’ta greve gitti. Belediye işçileri, kadrolu çalışanlara kıyasla daha düşük maaşlarla çalıştırıldıklarını ve bunun adaletsiz bir uygulama olduğunu savunuyor. Protestoların başladığı Aralık ayından bu yana bazı işçiler açlık grevi yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Belediye yetkilileri, ücret eşitliği konusunda Maharashtra hükümetine başvurduklarını ancak ek fon tahsis edilmeyeceğini açıkladı. Sendikalar, işçilerin haklarını almak için mücadeleye devam edeceklerini ve hükümetin soruna çözüm getirmemesi halinde daha büyük çaplı eylemler düzenleyeceklerini belirtti.

AVUSTRALYA:

Hemşireler Greve Geri Döndü

Melbourne’deki St Vincent’s Özel Hastanesi’nde çalışan 600’den fazla hemşire, yeni sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesi nedeniyle 18 Şubat’ta greve döneceklerini açıkladı. Hemşireler, daha iyi ücretler, çalışma saatlerinde iyileştirme, fazla mesai yükünün azaltılmasını ve devlet hastanelerinde çalışan meslektaşlarıyla eşit haklara sahip olmayı talep ediyor.

Engelli Destek Çalışanları Zam İstiyor

Güney Avustralya’da 1.100’den fazla engelli destek çalışanı, düşük maaşlara karşı 8 Şubat’ta eyleme başladı. Çalışanlar, ücretlerinin ulusal ortalamaya yükseltilmesini ve daha iyi çalışma koşulları sağlanmasını talep ediyor. Birleşik İşçi Sendikası (UWU), hükümetin düşük maaşları destekleyen politikalarının, çalışanların uzun vadeli mali güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Madenciler Grevi Genişletti

Peabody Wilpinjong madeninde çalışan 250 madenci, maaş artışı taleplerinin reddedilmesine karşı grevlerini tam vardiya durdurmalarına kadar genişletti. Madenciler, 24 Eylül’den bu yana fazla mesai yapmama, ek görevleri reddetme gibi eylemler gerçekleştiriyor. Ancak şirket, işçilerin taleplerini karşılamaya yanaşmıyor. Madenciler, işverenin uzlaşmaz tutumu devam ederse üretimi tamamen durduracaklarını açıkladı.

Kaynak: www.wsws.org