Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

GÜNEY KORE:

Gwangju Global Motors’ta Grev

Hyundai Motor ile Gwangji şehri arasındaki ortak girişim üretim tesisi olan Gwangju Global Motors (GGM) tesisindeki 150’ye yakın işçi, yeni ücret ve toplu sözleşme konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle dört saat boyunca çalışmayı bıraktı ve iki saat boyunca fazla mesai yapmayı reddetti. Tesisteki 660 işçinin yaklaşık 228’i sendika üyesi.

PAKİSTAN:

Kamuda Ulusal Çapta Protesto

Devlete ait Utilities Store Corporation’daki işçiler, yaklaşık 2.600 günlük ücretli çalışanın işten çıkarılmasına karşı Pazartesi günü ülke çapında protestolar düzenledi. Şirket, düşük ücretli çalışanlara temel ihtiyaç maddeleri sağlayan ülke çapında zincir mağazalar işletiyor. Utility Stores Corporation (USC) Sendikası, işe iade taleplerinin Perşembe gününe kadar kabul edilmemesi durumunda başka bir ulusal protesto düzenleneceğini söyledi.

ENDONEZYA:

Motosiklet Taksi Şoförleri Eylemde

Çevrimiçi motosiklet taksi (ojol) ve çevrimiçi taksi (taksol) sürücüleri ve kuryeleri, mevcut ortaklık çalışma sistemini protesto etmek için pazartesi günü çevrimdışı oldu. Endonezya Ulaştırma İşçileri Sendikası, şirketle ortaklık sisteminin sürücülere yasal kesinlik sağlamada başarısız olduğunu söyledi. Bir sendika sözcüsü, sürücülerin 8 saatlik çalışma hükmünün ötesinde dinlenmeden çalışmaya zorlandığını ve bazılarının 17 saat veya daha fazla çalışmaya zorlandığını söyledi. Sendika, şirketin asgari ücreti ve diğer işçi haklarını ödememesi nedeniyle platformun kârlarının arttığını iddia ediyor. Çevrimiçi şirketin, İşgücü Yasası’nda düzenlenen sürücülerin haklarını garanti altına alan istihdam sözleşmeleri sağlamasını talep etti.

AVUSTRALYA:

Hemşireler Greve Gidiyor

Victoria’nın merkezindeki Greater Bendigo şehrinden Avustralya Hemşirelik ve Ebelik Federasyonu (ANMF) üyeleri, anne ve çocuk sağlığı (MCH) ve aşılama hemşireleri olarak çalışıyor ve 14 Şubat’tan bu yana eylemde. Daha iyi ücret ve azaltılmış iş yükü için mücadele ediyorlar. Eylemler arasında fazla mesai ve idari görevlere yasak getirilmesi, kampanya tişörtleri giyilmesi ve ebeveynlere ve toplum üyelerine anlaşmazlıklarını açıklamak için iş durdurulması yer alıyor.

Otobüs Şoförleri Kontak Kapattı

Brisbane Şehir Konseyi’ndeki (BCC) Raylı Tramvay ve Otobüs Sendikası (RTBU) otobüs şoförleri, yeni bir iş anlaşmasında bir ücret anlaşmasına varılmasındaki uzun gecikmeyle ilgili endişeler nedeniyle Perşembe günü sabah 4’te iki saat grev yaptı. Mevcut anlaşmaları 7 Ekim 2024’te sona erdi. Son ücret artışlarından bu yana bir yıldan fazla zaman geçti. Sürücüler, kendilerine yönelik artan saldırılar arasında "adil" bir ücret artışı, dört aylık geriye dönük ödeme ve iyileştirilmiş güvenlik istiyor. RTBU, BCC’nin son teklifinin yetersiz kaldığını, sürücülerin enflasyona ayak uydurmakta zorlandığını iddia etti. Sürücüler, 30 Ocak’ta yürürlüğe giren ve kurala göre çalışmayı ve BCC üniforması giymemeyi içeren çalışma yasaklarını sürdürüyor.

Kaynak: www.wsws.org