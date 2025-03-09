Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

HİNDİSTAN:

Mettur Termik Santralı’nda çalışanlar kalıcı kadro istiyor

Salem'deki Mettur Termik Santrali'nde çalışan bin 500 sözleşmeli işçi, 28 Şubat'ta kadro talebiyle oturma eylemine başladı. İşçilerin arasında 200 kadın da bulunuyor ve birçoğu 10 yılı aşkın süredir bu pozisyonda çalışıyor. Polis müdahalesine rağmen işçiler, Dravidian İlerici Federasyon (DPF) hükümetinin seçim vaatlerini yerine getirmesini talep ederek eylemlerini sürdürüyor.

ASHA sağlık emekçilerinin süresiz grevi devam ediyor

Kerala'daki Akredite Sosyal Sağlık Aktivistleri (ASHA), 10 Şubat'tan bu yana daha yüksek ücret ve kadro talebiyle süresiz grevde. ASHA işçileri, aylık maaşlarının 7 bin rupiden 21 bin rupiye çıkarılmasını ve 5 bin rupilik emekli maaşı talep ediyor. Hükümetin tehditlerine rağmen işçiler, mevcut maaşlarının yetersiz olduğunu ve sadece 4 bin-5 bin rupi aldıklarını belirtiyor.

BANGLADEŞ:

Çiftçiler elektrik için eylemde

Bangladeş'in Netrokona bölgesindeki çiftçiler, Boro ekim sezonunda sulama pompaları için elektrik bağlantısının yeniden sağlanmasını talep ederek gösteri düzenledi. Çiftçiler, ödenmemiş bir faturadan dolayı bağlantının kesildiğini ancak ödemenin yapılmasına rağmen elektriğin hâlâ verilmediğini iddia ediyor.

AVUSTRALYA:

Tersanede zam talebi

Adelaide'deki BAE Systems tersanesinde çalışan 400 işçi, üç sendikanın desteğiyle daha yüksek maaş talebiyle iş bıraktı. İşçiler, şirketin önerdiği yüzde 9,75’lik zammı reddederek yıllık yüzde 6,5’lik artış talep ediyor. Müzakereler sonuçsuz kalırken, işçiler eylemlerini sürdürmeye kararlı.

Nestlé fabrikalarında düşük artışa hayır dediler

Victoria'daki Nestlé fabrikalarında çalışan 450 işçi, düşük ücret artış teklifini reddederek greve başladı. Sendikalar, yıllık yüzde 8 ücret artışı ve mevcut çalışma koşullarının korunmasını talep ediyor. Nestlé ise yüzde 3,5 oranında bir zam teklif ederek yeni vardiya düzenlemelerini savunuyor. İşçiler, aile yaşamlarını olumsuz etkileyecek vardiya sistemi değişikliğine karşı çıkıyor.