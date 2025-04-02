Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

BREZİLYA

Petrol işçileri ülke genelinde ayakta

Petrol işçileri, 28 Mart’ta Petrobras petrol şirketine karşı Brezilya genelinde bir günlük greve gitti. İşçiler, hükümetin çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketle yapılan müzakerelerde daha iyi temsil hakkı ve evden çalışmaya devam etme talebinde bulunuyor. Sindipetro PE/PB sendikasının (Petrol ve Doğal Gaz İşçileri Sendikası) üyesi işçiler, aynı zamanda şirket kârlarının (PLR) artması amaçlı yapılan kesintilerin de kesilmesini istiyorlar.

Grev kararı, Petrobras’ın hibrit istihdamı sonlandırma planlarına karşı alındı. İşçiler de işten çıkarma yapılmamasının yanı sıra güvenceli çalışma koşulları da talep ediyor.

ARJANTİN

Lastik işçilerinden 5 günlük grev

26 Mart'ta, lastik işçileri sendikası (SUTNA) üyeleri, artan aylık enflasyon oranlarına rağmen 2024 ve 2025 yılları boyunca gerçekleştirilen bin 400 işten çıkarmayı ve ücret dondurmalarını protesto etmek için FATE, Pirelli ve Bridgestone adlı lastik şirketlerine karşı greve gitti.

Grevde olan lastik işçileri, emekli işçilerin Buenos Aires şehir merkezinde düzenlediği haftalık protesto yürüyüşüne katıldı. İşten çıkarmaların üstüne grev 31 Mart'a kadar uzatıldı.

ŞİLİ

Sefalete mahkûm olmayacağız

5 binden fazla işçi ve öğrenci, Kongre’nin 29 Mart Cuma günü onayladığı, Şili'nin Özel Emeklilik Sistemi'’ni (AFP) koruyan ve şirket kârlarını gözetirken çalışanların koşullarını kötüleştiren yasa tasarısına karşı 30 Mart Pazar günü Santiago de Chile’de yürüyüş ve miting düzenledi. Gerici AFP sistemi, ABD destekli Augusto Pinochet diktatörlüğü altında 1981’de başlatılmıştı.

ABD

Kaliforniyalı hâkim grevi durdurdu

Kaliforniya'da bir yargıç, Silikon Vadisi Ulaştırma Otoritesi (VTA) için çalışan bin 500 ulaşım işçisinin 17 günlük grevinin yasadışı olduğuna karar verdi ve işçilere 27 Mart'ta işe dönmelerini emretti. Emir, Amalgamated Transit Union Local 265 üyelerinin yönetimin son teklifini yüzde 80 oranında reddetmesinden iki gün sonra geldi.

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TEMİZLİK GÖREVLİLERİ GREVE ÇIKACAK

Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki temizlik görevlileri, daha iyi ücretler ve yan haklar talep etmek için 28 Mart’ta toplandı. Temizlik görevlileri, Aramark Corporation’ın sözleşme müzakerelerinde ayak diremesini protesto etmek üzere bir araya geldi. Service Employees International Union’ın (SEIU) (ing. Uluslararası Servis Çalışanları Sendikası) 200 üyesi aylardır müzakerelerde bulunuyor. Sendikanın yaptığı eski anlaşma üç ay önce sona ermişti.