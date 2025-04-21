Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

HİNDİSTAN

ASHA çalışanları geri adım atmıyor

Kerala'da 26.000 ASHA çalışanı, yoksulluk sınırı altındaki ücretler ve koşullar için şubat ayından beri grevde. İşçiler, maaşlarının 21.000 rupiye yükseltilmesini ve zorunlu emeklilik yaşının kaldırılmasını istiyor. Mizoram'da ise 10.000 geçici kamu çalışanı, kadroya geçme talebiyle greve başladı. Hükümet, "iş yoksa ücret de yok" politikasıyla yanıt verse de grevler devam ediyor.

NEPAL

Öğretmenler ikinci haftada

Nepal Öğretmenler Federasyonu (NTF) üyeleri, Okul Eğitimi Yasası'nın uygulanması talebiyle başlattıkları süreli grevin ikinci haftasına girdi. Katmandu'da binlerce öğretmen eylemlere katılırken, federasyon tüm akademik faaliyetlerden uzak durma çağrısı yaptı. Grevin merkezinde yasa tasarısının onaylanmaması, maaş eşitliği ve sosyal haklar talebi var.

PAKİSTAN

Sağlıkta özelleştirme protestoları

Pencap'ta kamu sağlığı birimlerinin özelleştirilmesi planına karşı yüzlerce sağlık çalışanı protesto düzenledi. GHA (Büyük Sağlık İttifakı) çatısı altındaki sendikalar, BHU ve RHC gibi birimlerin taşeronlaşmasına ve kamu hastanelerinin özelleştirilmesine karşı çıkıyor.

BANGLADEŞ

Tekstil emekçisi alacaklarını istiyor

Narayanganj'daki AST Garments işçileri, fabrikanın haber verilmeden kapatılması ve ödenmemiş maaşlar nedeniyle Dhaka-Chattogram otoyolunu kapattı. Polis müdahalesiyle abluka kaldırıldı, ancak işçiler taleplerinin takipçisi olacaklarını belirtti.

AVUSTRALYA

Keolis Downer işçileri grevde

Sidney'deki otobüs tamircileri ve Newcastle'daki otobüs şoförleri, Keolis Downer'a karşı ücret artışı ve iş koşullarında iyileştirme talebiyle greve gitti. AMWU ve RTBU sendikaları, şirketin pazarlık yapmadığını ve sektör ortalamasının altında ücret verdiğini belirtti.

YENİ ZELANDA

Kıdemli doktorlardan eylem kararı

Yeni Zelanda kamu sağlık sistemindeki 5.500 kıdemli doktor, ücret artışı ve personel eksikliğine karşı 15 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde 24 saatlik greve gitme kararlılığını duyurdu. ASMS, yıllardır maaşların artmadığını ve pazarlıklarda bir ilerleme olmadığını ifade etti.