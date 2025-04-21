Dünya emek gündeminden
Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com
HİNDİSTAN
ASHA çalışanları geri adım atmıyor
Kerala'da 26.000 ASHA çalışanı, yoksulluk sınırı altındaki ücretler ve koşullar için şubat ayından beri grevde. İşçiler, maaşlarının 21.000 rupiye yükseltilmesini ve zorunlu emeklilik yaşının kaldırılmasını istiyor. Mizoram'da ise 10.000 geçici kamu çalışanı, kadroya geçme talebiyle greve başladı. Hükümet, "iş yoksa ücret de yok" politikasıyla yanıt verse de grevler devam ediyor.
NEPAL
Öğretmenler ikinci haftada
Nepal Öğretmenler Federasyonu (NTF) üyeleri, Okul Eğitimi Yasası'nın uygulanması talebiyle başlattıkları süreli grevin ikinci haftasına girdi. Katmandu'da binlerce öğretmen eylemlere katılırken, federasyon tüm akademik faaliyetlerden uzak durma çağrısı yaptı. Grevin merkezinde yasa tasarısının onaylanmaması, maaş eşitliği ve sosyal haklar talebi var.
PAKİSTAN
Sağlıkta özelleştirme protestoları
Pencap'ta kamu sağlığı birimlerinin özelleştirilmesi planına karşı yüzlerce sağlık çalışanı protesto düzenledi. GHA (Büyük Sağlık İttifakı) çatısı altındaki sendikalar, BHU ve RHC gibi birimlerin taşeronlaşmasına ve kamu hastanelerinin özelleştirilmesine karşı çıkıyor.
BANGLADEŞ
Tekstil emekçisi alacaklarını istiyor
Narayanganj'daki AST Garments işçileri, fabrikanın haber verilmeden kapatılması ve ödenmemiş maaşlar nedeniyle Dhaka-Chattogram otoyolunu kapattı. Polis müdahalesiyle abluka kaldırıldı, ancak işçiler taleplerinin takipçisi olacaklarını belirtti.
AVUSTRALYA
Keolis Downer işçileri grevde
Sidney'deki otobüs tamircileri ve Newcastle'daki otobüs şoförleri, Keolis Downer'a karşı ücret artışı ve iş koşullarında iyileştirme talebiyle greve gitti. AMWU ve RTBU sendikaları, şirketin pazarlık yapmadığını ve sektör ortalamasının altında ücret verdiğini belirtti.
YENİ ZELANDA
Kıdemli doktorlardan eylem kararı
Yeni Zelanda kamu sağlık sistemindeki 5.500 kıdemli doktor, ücret artışı ve personel eksikliğine karşı 15 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde 24 saatlik greve gitme kararlılığını duyurdu. ASMS, yıllardır maaşların artmadığını ve pazarlıklarda bir ilerleme olmadığını ifade etti.