Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

GÜNEY KORE

Endüstri Bankası önünde eylem

Devlete ait Kore Endüstri Bankası’ndaki (IBK) işçiler, Seul’daki banka genel merkezinin önünde ocak ayından beri eylem yapıyor. Eylem, IBK sendika üyelerinin daha yüksek ücret ve performans bonusları talep etmek için 27 Aralık’ta gerçekleştirdiği ilk genel grevin ardından başlamıştı. Sendika, çalışanların diğer banka çalışanlarına göre yüzde 30 daha ücret aldığını kaydetti.

NEPAL

Öğretmenlere polis müdahalesi

Nepal Öğretmenler Federasyonu (NTF) üyesi binlerce öğretmen, 7 Nisan’dan bu yana ülke çapında grevde. Öğretmenler, ücret ve koşulların iyileştirilmesini sağlayan Okul Eğitimi Yasası’nın uygulanmasını talep ediyorlar. Polis, 26 günlük protestoları dağıtmak için Maitighar-Naya Baneshwor’da öğretmenlere cop ile şiddet uyguladı. En az 60 öğretmen yaralanırken 27’si hastaneye kaldırıldı.

HİNDİSTAN

Liman işçileri ulusal greve çıkacak

Hindistan’ın 12 büyük deniz ve nehir limanındaki sendikalar, limanları özelleştirme hamlelerine karşı 20 Mayıs’ta ülke çapında bir grev çağrısı yaptı. Greve 18 bin liman işçisinin katılacağı tahmin ediliyor. Hükümet limanları özelleştirme niyetinde olmadığını iddia etse de rıhtımlarda belirli projeler için kamu-özel ortaklıklarına izin veriyor.

YENİ ZELANDA

Huzurevi çalışanları iş bıraktı

Yaklaşık bin ev işçisi, sabit düşük maaş ve personel haklarını geri alma girişimini protesto etmek için 1 Mayıs’ta iki saat boyunca iş bıraktı. Çalışanlar, ülkenin en büyük ev destek şirketlerinden biri olan Access Community Health tarafından istihdam ediliyor. Çoğunun saatlik asgari ücreti 23,50 dolar bandında seyrederken bu ücretlere yaklaşık iki yıldır zam yapılmıyor.

Fotoğraf: Richard Robinson

AVUSTRALYA

‘Tasarruf değil, hasta güvenliği!’

Royal Hobart Hastanesi’nden 20’ye yakın perioperatif teknisyen, daha güvenli iş yükü ve artırılmış personel talebiyle 24 Nisan sabahı işi bıraktı. Çalışanlar, eylemleri sırasında “Tasarruftan önce hasta güvenliği!” yazılı dövizler taşıdı.