Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

ALMANYA

Berlin'deki öğretmenler çalışma koşulları nedeniyle grevde

Berlin'deki öğretmenler, sosyal hizmet görevlileri ve eğitimciler çalışma koşulları nedeniyle üç günlük grev gerçekleştirdi. GEW sendikası üyeleri, daha küçük sınıf mevcutlarını öngören sağlık koruma toplu sözleşmesi talep ediyor. Sadece çalışan öğretmenler katılıyor, çünkü memur öğretmenlerin grev yapmasına izin verilmiyor. Bu, grevler sırasında ders iptallerini sınırlamak için kullanıldı, ancak birkaç okul bu grev sırasında hiçbir ders sunmayacaklarını söyledi.

PORTEKİZ

Grev demiryolu ulaşımını etkiledi

Portekiz'in devlet demiryolları ağı Comboios de Portugal'da (CP) işçilerin bir haftadır sürdürdüğü grevler hizmetler üzerinde büyük etki yarattı. Grev salı günü Lizbon'un şehir içi güzergahlarındaki 111 planlı trenin 76'sının iptal edilmesiyle sonuçlandı.

FRANSA

Lidl mağazalarındaki işçiler süresiz greve başladı

Fransa'daki 1.600 Lidl süpermarketindeki işçilerin dört günlük belirsiz bir grev serisine başlamaları bekleniyordu. CFTC, CGT, CFDT ve FO sendikaları işçileri her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü greve çağırdı. Mağazadaki ana sendika olan Unsa grev çağrısını imzalamadı. Şirket 1 Haziran'dan itibaren tüm mağazalarını Pazar günleri altı saatliğine açacak. Sendika üyeleri Pazar günü çalışmanın gönüllü olmasını talep ediyor ancak Lidl yeni işe alınanlar için sözleşmeleri değiştirerek Pazar günü çalışmayı zorunlu hale getirdi. Şirket sözleşmelerin 30 saatten 35 saate çıkarılmasını öneriyor.

BELÇİKA

Brüksel Metrosu'nda ani grev

Brüksel-Başkent Bölgesi'ndeki tüm metro sistemi, grev nedeniyle bir saat boyunca durma noktasına geldi. Toplu taşıma operatörü STIB/MIVB'nin metro sürücüleri, teknik sorunlar ve güvenlik nedeniyle sabah 10'dan itibaren kendiliğinden bir saat çalışmayı reddetti. Bu, STIB'nin yakın zamanda Belçika'da yaşanan finalin ardından metroda şiddeti ele alma biçimine yönelik eleştirilerden kaynaklandı.

Kaynak: www.wsws.org