Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

KANADA

Ontario’da bir ay doldu

İşitme engellilerle çalışan Kanada İşitme Hizmetleri'nden 200'den fazla tercüman, kolaylaştırıcı ve bakıcı, daha düşük düzeydeki yan haklarına ve emeklilik programlarına ek artışların yanı sıra "telafi ücreti" ile birlikte yeni iki yıllık sözleşmede yüzde 5'lik bir ücret artışı için grev yapıyor. Telafi ücreti, Başbakan Doug Ford'un eyalet Muhafazakar hükümetinin 2022'de mahkemeler tarafından anayasaya aykırı olduğuna karar verilen üç yıllık bir ücret kısıtlama emrinin ardından geliyor. Bu süre zarfında, eyaletteki enflasyon yüzde 16 arttı.

Grevciler, Kanada Kamu Çalışanları Sendikası'nın (CUPE) üyeleri. Toplamda, işçilerin önerilen iki yıllık sözleşme için tam tazminat talebi yüzde 30'a ulaşıyor. Canadian Hearing Services yönetimi, geçen yıl kendi CEO'larının maaşının yıllık 200.000 dolardan 340.000 dolara çıkarılmasına rağmen, yüzde 4,9 oranında maaş artışı içeren yetersiz bir yıllık sözleşme teklif etti.

PANAMA

Hükümetin baskılarına rağmen ulusal grev devam ediyor

Grevci işçilere ve destekçilerine yönelik artan baskıya rağmen, cuma günü Panama genelinde mitingler, yürüyüşler ve yol kesme gibi protestolar gerçekleşti. Grevciler, José Raúl Mulino hükümetinin Sosyal Güvenlik emekliliklerini özelleştiren yasayı iptal etmesini talep ediyor.

Öğretmen sendikasının öncülüğünde 13 Nisan'da başlayan greve, birkaç gün sonra inşaat işçileri ve muz işçileri de katıldı.

Grev başladığından bu yana grevciler iki yeni talep ortaya attı: Yüksek Mahkeme tarafından kitlesel protestolar sonrasında kapatılan açık ocak Donoso bakır madeninin yeniden açılması ve ABD hükümetiyle Panama'da ABD askeri üsleri kurulmasına izin veren mutabakat zaptının iptal edilmesi. Grevciler ayrıca göstericilere baskı yapılmamasını ve tutuklananların serbest bırakılmasını talep ediyor.

ABD

Sağlık çalışanları grevde

İki sendikadan 1.000'den fazla sağlık çalışanı, ücretler, yan haklar ve yetersiz personel nedeniyle 12 Mayıs'ta beş günlük bir grev başlattı. Service Employees International Union (SEIU) Local 1199NW yaklaşık 900 tıbbi teknisyen ve hizmet çalışanını temsil ederken, Union of American Physicians and Dentists (UAPD) yalnızca 2023'te sendikalı olan 100 hemşire pratisyeni, hekim asistanı ve hemşire ebeyi daha içeriyor. Ücret eşitliğinin olmaması Bellingham tesisindeki çalışanları çileden çıkardı. Kâr amacı gütmeyen sağlık düşünce kuruluşu Lown Institute tarafından Washington eyaletindeki 46 hastane arasında bu konuda sonuncu sırada yer aldı.

İçecek grevi yayıldı

Kaliforniya, Victorville'deki Keurig Dr Pepper (KDP) tesisinde 200'den fazla içecek işçisinin grevi 12 Mayıs'ta 6 tesise daha yayıldı ve şu anda 700'den fazla işçiyi kapsıyor. Teamsters Yerel 896 üyeleri güvenlik sorunları, zorunlu fazla mesai, sağlık hizmetlerindeki kesintiler ve enflasyona ayak uyduramayan ücretler nedeniyle öfkeli. Çalışanlar, yönetimin hastalık izni politikasını tek taraflı olarak iptal etmesi nedeniyle şirketle ek bir sorun yaşıyor.

Kaynak: www.wsws.org