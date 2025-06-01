Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

YENİ ZELANDA

Hemşireler nöbet grevinde

26 Mayıs'ta Auckland'daki yaklaşık 370 hastane ameliyathane hemşiresi, kronik personel yetersizliği ve istem dışı fazla mesaiye karşı protesto amacıyla bir aylık nöbet grevine başladı. Hemşireler Auckland Şehir Hastanesi, Starship Hastanesi ve Greenlane Hastanesi'nde çalıştılar ve Yeni Zelanda Hemşireler Örgütü'nün (NZNO) üyeleri.

HİNDİSTAN

PENCAP

Baraj işçileri ücretlerini istiyor

Pencap'taki Bhakra Baraj Projesi'nde çalışan işçiler 28 Mayıs’ta Ropar'da protesto düzenleyerek sözleşmeli ve günlük ücretli işçiler için ödenmemiş ücretlerin ödenmesini talep ettiler. Protesto, Tüm Hindistan Sendika Kongresi ve Hindistan Sendikaları Merkezi tarafından düzenlendi. İşçiler, Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü’nün Bhakra Baraj Projesi’nde kaldırılmasını talep ediyorlar.

SHİMLA

200 sağlık çalışanı iş bıraktı

200'den fazla ambulans ve doğum bakımı çalışanı, çalışma koşullarının ihlallerini ve ücret gecikmelerini protesto etmek için Çarşamba günü Shimla'da 24 saatlik greve gitti. Hindistan Sendikaları Merkezi tarafından temsil edilen işçiler, günde 12 saat çalışmalarına rağmen fazla mesai ödemeleri almadıklarını söyledi.

SRİ LANKA

Eğitimcilerden oturma eylemi

Pazartesi günü, devlet okullarından yüzlerce öğretmen, çocuklarının çalıştıkları okullara gitmesine izin verilmesi gibi uzun süredir devam eden sorunlara çözüm talep ederek Battaramulla'daki (Kolombo bölgesi) Eğitim Bakanlığı’na baskın düzenledi.

AVUSTRALYA

Vinç operatörleri iş durdurdu

Danimarka firması BMS Heavy Cranes tarafından Victoria’daki Golden Plains Rüzgar Çiftliği inşaat sahasında istihdam edilen yaklaşık 40 vinç operatörü, İnşaat, Ormancılık ve Denizcilik Çalışanları Sendikası (CMFEU) ile yönetim arasında süren pazarlık görüşmelerinin kabul edilebilir bir teklif üretememesinin ardından grev kampanyası başlattı. İlk olarak 22 Mayıs’ta iki gün dört saatlik grev düzenlenmişti.