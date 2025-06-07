Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

İRAN:

Kamyon şoförlerinin grevi yayılıyor

Sigorta ve akaryakıt maliyetleri nedeniyle 19 Mayıs'ta başlayan kamyon şoförleri grevi 160 şehre yayıldı. En az 20 şoför tutuklandı. Greve, sanatçılar ve sendikacılar destek verdi. Eğitim, yedek parça maliyetleri ve sigorta eksikliği başlıca sorunlar arasında. Ayrıca fırıncılar da ekmek fiyatlarındaki artışa karşı çeşitli kentlerde protestolar düzenliyor.

FİNLANDİYA:

Havalimanı emekçileri ses yükseltti

Finnair'in Helsinki Havalimanı çalışanları, 30 Mayıs, 2 ve 4 Haziran tarihlerinde grev yaptı. Uçak ve bagaj görevlileri, ikram ve müşteri hizmetleri personelinin eylemleri 100'den fazla uçuşu etkiledi. Sendika, maaşların 2020-2023 yılları arasında sadece %6,4 arttığını, ulusal ortalamanın ise yüzde 10,4 olduğunu belirtiyor.

ETİYOPYA:

Sağlık çalışanları zam istiyor

Etiyopyalı sağlık çalışanlarının süresiz grevi dördüncü haftasına girdi. İşçiler, maaş artışı ve iş koşullarında iyileştirme talep ediyor. Addis Ababa'daki bir uzman doktor, acil servislerde tek başına hizmet verdiğini ve bunun hasta sağlığını riske attığını belirtti.

ZİMBABVE:

Öğrenciler dayanışma eylemi yaptı

Zimbabve Üniversitesi öğrencileri, maaşları 230 ABD dolarına düşen öğretim görevlilerine destek için 27 Mayıs'ta üçüncü eylemlerini düzenledi. Öğrenciler, eğitim haklarının ihmal edildiğini ve grev kırıcı uygulamalara karşı olduklarını ifade etti.

YUNANİSTAN:

Bilim insanları ve denizciler haklarını istiyor

Üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde çalışan bilim insanları ve araştırmacılar, maaş ve istihdam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 29 Mayıs'ta 24 saatlik greve katıldı. Protestolar Atina, Selanik ve Heraklion dahil çeşitli kentlerde düzenlendi. Aynı gün Yunanistan-İtalya feribot hattındaki denizciler de 48 saatlik greve çıktı.

İNGİLTERE:

Eğitim, sağlık ve su hizmetleri durduruldu

İngiltere'de OGAT Vakfı'na bağlı 28 okulda öğretmenler, çalışma saatlerinin uzatılması planlarına karşı grev başlattı. Gloucestershire hastanelerindeki flebotomi uzmanları maaş skalasının düşük olması nedeniyle grevde. İskoçya'da Scottish Water işçileri yedi günlük iş bırakma eylemi yapıyor. Sendikalar, maaş artış teklifleri yetersiz diyor.