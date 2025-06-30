Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

HİNDİSTAN:

Hyundai Motor Montaj işçileri hazır

23 Haziran Pazartesi günü, Chennai yakınlarındaki Hyundai Motor otomobil montaj fabrikasında Hyundai Motor India Çalışanları Sendikası (HMIEU), daha yüksek ücretler ve sendikanın tanınması için 14 gün içinde grev yapma niyetinde olduklarını bildirdi. Ayrıca sendika yetkililerine karşı açılan tüm davaların geri çekilmesini talep ediyorlar.

PAKİSTAN:

Kamuda eyalet bütçesi protestosu

Hükümet Çalışanları Büyük İttifakı, Belucistan hükümetinin, eyalet bütçesinde, federal çalışanlara tanımlanan oranda maaş ve yan hak artışlarını duyurmamasının ardından Salı günü eylem düzenledi. İşçiler hükümet ofislerini, okulları kilitlediler ve Belucistan Meclisi’ne yürüdüler. Polis cop kullandı ve göz yaşartıcı gaz sıktı.

BANGLADEŞ:

Binden fazla hazır giyim emekçisi ödenmemiş haklarını talep ediyor

Gazipur’daki Seasons Dresses’daki konfeksiyon işçileri, bu hafta iki gün üst üste Dakka’nın Bijoy Nagar bölgesindeki Çalışma Bakanlığı genel merkezinin önünde eylem yaptı. İşçiler ödenmemiş ücretleri ile ikramiyelerini talep ederek, herhangi bir ödeme güvencesi vermeyen fabrika sahibini 22 Haziran Pazar sabahı fabrika içinde alıkoymuşlardı. Yüzlerce kişi, Bijoy Nagar binasının önünde ve yan sokaklarda slogan atarak, talepleri karşılanana kadar binanın önünü terk etmeyeceklerini açıkladı. Bangladeş Giyim İşçileri Sendika Federasyonu, bin 200 işçinin iki aylık maaşının 409 bin ABD Dolarından (50 milyon Taka) fazla olduğunu bildirdi.

AVUSTRALYA:

Doktorlar polisle aynı zam oranını istiyor

Çarşamba günü, Güney Avustralya’nın kamu sağlık sistemindeki 2 bin 500’den fazla doktor, sabah 8.30’da bir saatliğine iş bıraktı. Güney Avustralya Maaşlı Tıbbi Görevliler Derneği (SASMOA) eyalet polisine teklif edilen gibi üç sene boyunca yıllık yüzde 10 maaş artışı talep ediyor. Doktorlar daha sık eylem yapacaklarını ilan etti.

YENİ ZELANDA:

Ameliyathane hemşireleri greve çıktı

Northland’daki Whangārei Hastanesi’nde çalışan yaklaşık 50 ameliyathane hemşiresi ve sağlık asistanı (HCA), Sağlık Yeni Zelanda (HNZ) ile devam eden ücret anlaşmazlıkları nedeniyle Salı günü greve gitti. Cerrahi kabul ünitesi, ameliyathane ve anestezi sonrası ünitelerinde çalışan hemşireler, sabah 7 akşam 7 arası iş bıraktı.