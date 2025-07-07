Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

PAKİSTAN

Eylemde 87 işçi gözaltına alındı

Polis, Pazartesi günü maaş artışları konusundaki müzakerelerin bozulmasının ardından Karaçi Basın Kulübü’nün dışında protesto düzenleyen Sindh Çalışanları Büyük İttifakı üyelerine şiddetli müdahalede bulundu. Polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı, başbakanın evine doğru yürümeye çalışan 87 işçi ise gözaltına alındı. İşçiler, protestolarını kulübün dışında sürdürme sözü verdi.

HİNDİSTAN

"Üç aylık ücretlerimizi ödeyin!"

Tehri, Almora ve Nainital’da 370’den fazla taşeron Ulusal Sağlık Misyonu (NHM) çalışanı, son üç ayın ücretlerinin ödenmesini talep etmek için Salı günü iş bıraktı. Greve hemşireler, ebeler ve veri girişi operatörleri katıldı.

LPG şişeleme tesisinde iş durdu

Parganas bölgesindeki Indian Oil Corporation Limited’ın (IOCL) LPG şişeleme tesisindeki işçiler, Salı günü ücret artışı talep etmek için tesisin içinde protesto düzenledi. İşçiler protestolarının bir parçası olarak üretimi bir süre durdurdu.

BANGLADEŞ

Öldürülen işçi için süresiz grev

Salı günü, Konabari’deki Greenland Garments’tan yüzlerce giyim işçisi, 19 yaşındaki işçi Hridoy’un vahşice öldürülmesinin ardından greve çıktı. Fabrika süresiz olarak kapatıldı. Fabrikada tamirci olan Hridoy, 28 Haziran’da dövülerek öldürüldü. Hridoy’un güvenlik görevlileri tarafından hırsızlık iddiasıyla işkenceyle öldürüldüğü öne sürülürken görüntüler sosyal medyada viral oldu.

AVUSTRALYA

Genç işçiler ‘işçi sayılmak’ istiyor

Victoria, Güney Avustralya ve Queensland’daki Grill’d fast-food restoran çalışanları, daha yüksek ücret talebiyle 28 Haziran’da 24 saat iş bıraktı. Çoğunluğu gençlerden oluşan işçiler, işçi değil stajyer olarak tanımlanıyor.