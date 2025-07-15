Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

BELÇİKA

Hekimler 20 yıl sonra greve gitti

Belçika’da doktorlar ve diş hekimleri, sağlık reformuna karşı 20 yıl sonra ilk defa greve gitti. Geçen hafta yapılan grevin ardından dün tepkilerin odağındaki Sağlık Bakanı Vandenbroucke ve belirli doktor örgütlerinin katılımıyla yapılan toplantıda uzlaşma sağlanamadı. Doktorlar, hükümet tarafından önerilen hastanelerde %125, polikliniklerde ise %25 ek ücret sınırı planını “özgürlük kısıtlaması” olarak gördüklerini belirterek düzenlemeye karşı çıkıyor.

ABD

• Belediye işçisi kemer sıkmaya karşı

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde belediye işçileri kemer sıkma politikalarına karşı greve gitti. Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker’ın 4 yıl için %13’lük maaş artışı yıllardır süren kemer sıkma politikalarına karşı 9000 belediye işçisi 1 Temmuz’da grev başlattı. Sendikanın Belediye ile grevin sonlandırılması konusunda yaptığı anlaşmaya karşı çıkan işçiler, şirketlerin kârı için işçi sınıfının sömürülmesi olduğunu belirtiyor.

• Sağlık yardımı kesintisine eylem çağrısı

ABD’nin güneyindeki 11 eyalette dini liderler, Başkan Donald Trump’ın düşük gelirlilere yönelik sağlık programı olan Medicaid’deki kesintilere karşı protesto çağrısı yaptı. Trump’ın “One Big, Beautiful Bill” planı kapsamında Medicaid ve gıda yardımında yapılan kesintilere karşı planlanan protestolar Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas ve West Virginia eyaletlerinde gerçekleştirilecek.

GÜNEY KORE

Tıp öğrencileri 17 aylık grevi sonlandırıyor

Güney Koreli Tıp öğrencileri bir yılı aşkın süredir devam eden grevlerini sonlandıracaklarını açıkladı. Öğrenciler Şubat 2024’ten beri hükümetin yıllık tıp fakültesi kabul kotasını 2000’e çıkarmasını protesto ediyorlardı. Kore Tıp Öğrencileri Birliği’nin grevi sonlandırma kararı Güney Kore Başkanı Lee Jae Myung’un diyalog çağrısı üzerine geldi. Öte yandan stajyer doktorların tıp eğitimindeki reformlara karşı greve devam edeceği bildirildi.

Kaynak: wsws.org