Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

GÜNEY KORE

Havalimanı ve bankalar durdu

Güney Kore’de 15 havalimanında yaklaşık 15 bin işçi iş bıraktı. Çalışanlar, vardiya düzeninin iyileştirilmesini ve daha fazla personel istiyor. İncheon Havalimanı’ndaki güvenlik görevlileri, Chuseok tatilinde fazla mesaiyi reddetti. Aynı günlerde binlerce banka çalışanı da daha yüksek ücret, dört buçuk günlük çalışma haftası ve emeklilik yaşının uzatılması için greve gitti. Kore, OECD ülkeleri arasında en uzun çalışma saatlerine sahip ülkelerden biri.

BANGLADEŞ

Sağlık ve ulaşım işçileri protestoda

Dakka yakınlarında NASSA Grubu’nun fabrikalarının kapatılmasını protesto eden yedi işçi tutuklandı. İşçiler, ödenmeyen ücretlerini almak için otoyolu kapattı, polis tazyikli su ve gazla müdahale etti. Fabrikaların kalıcı kapanışı sonrası ödemelerin ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

SRI LANKA

Akademisyenler iş bıraktı

Sri Lanka’da akademisyenler, personel eksikliği, fon kesintileri ve ağır iş yükü nedeniyle ülke çapında greve gitti. Üniversite Öğretim Üyeleri Sendikaları Federasyonu, ders ve sınavlar dahil tüm akademik görevleri durdurdu. Maaşların düşük, vergilerin yüksek olduğunu vurgulayan akademisyenler, 14 gün içinde çözüm bulunmazsa grevlerin süreceğini açıkladı.

PAKİSTAN

Enerji ve kamu çalışanları ayakta

Peşaver’de elektrik işçileri, personel açığı, ödenek kesintileri ve özelleştirmeye karşı greve çıktı. İşçiler, Wapda’nın üç şirkete bölünerek özelleştirilmesine itiraz ediyor. Sindh eyaletinde ise kamu çalışanları, emeklilik maaşlarında yüzde 65’lik kesinti ve sosyal hakların gasbedilmesini protesto ederek grevlerini sürdürüyor.

AVUSTRALYA

Kamu emekçileri peş peşe grevde

Batı Avustralya’da park bekçileri, Queensland’de ulaştırma işçileri ve kamyon şoförleri daha yüksek ücret ve daha kısa çalışma haftası için iş bıraktı. Güney Avustralya’da itfaiyecilerin grevi beşinci haftasına girerken Melbourne’de belediye işçileri ve Sunshine Coast’taki geri dönüşüm işçileri düşük ücret tekliflerini reddetti. Tasmanya’daki süt fabrikası işçileri de ücret eşitliği talebiyle greve devam ediyor.