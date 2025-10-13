Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

AVUSTRALYA

Ülkenin her yeri grev alanı

Batı Avustralya’daki beş Woodside petrol ve gaz açık deniz üretim tesisinde bakım yüklenicisi Monadelphous (Monos) ve Legeneering tarafından istihdam edilen 250’den fazla Avustralya İşçi Sendikası (AWU) üyesi, şirketlerin işletme anlaşmalarını neredeyse oybirliğiyle reddetmesinin ardından, grevlerini sürdürüyor. Eyalet hükümetine ait elektrik üretim tesisi Hydro Tasmania çalışanı elektrikçiler, mühendisler ve hidrologlar da dahil olmak üzere Profesyonel Avustralya Sendikası üyeleri de, daha yüksek ücret talebiyle 5 Ekim’de 24 saat iş bıraktı. Bu eylem, Hydro Tasmania’daki Elektrik İşçileri Sendikası üyelerinin aynı sorunlar nedeniyle yürüttüğü grevle paralellik gösterdi. Bloomfield Group’a ait Rix’s Creek açık ocak kömür madeninde çalışan Madencilik ve Enerji Sendikası (MEU) üyesi 250’ye yakın işçi de geçen ayın sonlarında başlattığı grevi sürdürüyor. Grev, sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından başlamıştı.

HİNDİSTAN

Çocuk bakım çalışanları ayakta

‘Anganwadi’ olarak isimlendirilen yaklaşık 50 bin çocuk bakım çalışanı, altı aydır ödenmeyen ücretleri için 1 Ekim’de Chandigarh’daki Sosyal Güvenlik Dairesi önünde gösteri düzenledi. Çalışanlar, ücretlerinin ödenmemesi durumunda Sosyal Güvenlik Bakanı’nın köylerine girmesini engelleyeceklerini söylediler. Çalışanların 4 bin 500 rupi olan ücreti, yan haklarlam birlikte aylık 11 bin rupiye (124 ABD doları) ulaşıyor. Shimla’da ise Acil Durum 102 ve 108 Cankurtaran hizmetleri çalışanları 4 Ekim’de 24 saat iş bıraktı. CITU’ya bağlı Cankurtaran Çalışanları Sendikası, çalışanların fazla mesai ücreti ödemeden 12 saat çalışmaya zorlandıklarını, izin ve diğer sosyal haklar verilmediğini açıkladı. Sendika, emeklilik fonu katkılarının ücretlerinden yasadışı olarak kesildiğini ve bunun da ücretlerde 2 bin rupi kayba yol açtığını aktardı.

PAKİSTAN

Akademisyenler taşerona karşı

Akademisyenler Derneği (KPPLA), Pazartesi günü, eyalet hükümetinin kayıt sayısı az olan üniversiteleri taşeronlaştırma kararını protesto etmek için dersleri boykot ediyor. KPPLA, hükümetin taşeronlaşma politikalarını geri çekmemesi durumunda akademisyenlerin protestolarını daha ileriye taşıyacağını kaydetti. Öğrenciler de akademisyenlerle birlikte taşeronlaşma planına karşı eylem düzenledi.

BANGLADEŞ

Ayrımcılığı kabul etmediler

Yüzlerce İslami Banka çalışanı, işten çıkarılan yaklaşık 5 bin 500 çalışanın işe iadesi talebiyle Cumartesi günü gösteri düzenledi. Aileleriyle birlikte 2 bin fazla kişi, Dakka-Çattogram Otoyolu’nu bir saat boyunca trafiğe kapattı. Protestocular, "Adalet istiyoruz", "Sonar Bangla’mda ayrımcılığa yer yok" ve "Yasadışı yönetimi kabul etmiyoruz" sloganları attı. Banka çalışanları talepleri karşılanmazsa Pazar gününden itibaren süresiz greve başlayacaklarını duyurdular.

Kaynak: wsws.org