Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

BANGLADEŞ

Kamulaştırma talebi sokaklarda

Aylık Ödeme Emri (MPO) programı kapsamındaki binlerce özel ortaokul öğretmeni, uzun süredir karşılanmayan talepleri nedeniyle Cumartesi günü süresiz gösterilerine yeniden başladı.

Öğretmenler, MPO okullarının kamulaştırılmasını ve devlet eğitim kurumlarıyla arasındaki eşitsizliğin sona erdirilmesini istiyor.

Diğer talepler arasında 1.500 taka (4,11 ABD doları) tutarında sağlık yardımı, yüzde 75 bayram ikramiyesi ve mevcut ev kirası ödeneğinin 1.000 takadan 3.000 takaya çıkarılması yer alıyor.

HİNDİSTAN

Kamuda ayrımcılığa geçit yok

Binlerce kamu sektörü çalışanı, Nagaland Kamu Hizmetleri’ne (NCS) devlet hizmetleri çalışanlarının dâhil edilmesini talep etmek için 14 Ekim’de eyalet çapında üç günlük bir grev düzenledi.

Devlet Hizmetleri Çalışanları, Hizmet Doktorları, Sekreterlik Hizmet Çalışanları ve Mühendislik Hizmetleri gibi çeşitli kamu çalışanları sendikalarının çatı örgütü olan Ortak Koordinasyon Komitesi (JCC), NCS’deki boş pozisyonların devlet çalışanlarıyla doldurulmadığını söyledi.

AVUSTRALYA

2 binden fazla çalışan grevde

Çarşamba günü 2 binden fazla Güney Avustralyalı kamu çalışanı, düşük ücretleri protesto etmek ve maaş artışı talep etmek için Adelaide’deki eyalet parlamentosu önünde iş bıraktı ve miting düzenledi.

Kamu Hizmeti Derneği (PSA) üyeleri, 18 ay boyunca yüzde 20 maaş artışı talep ederek daha iyi bir teklif sunulmazsa daha fazla grev olacağını söyledi.

Kaynak: wsws.org