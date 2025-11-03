Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

AVUSTRALYA VE PASİFİK

Çalışanlar hayatı durdurdu

Öğretmenler, sağlık çalışanları, itfaiyeciler, çocuk güvenliği çalışanları, park bekçileri ve diğerleri de dâhil olmak üzere binlerce Tasmanya kamu çalışanı, bu hafta Tasmanya genelinde Rockliff Liberal eyalet hükümetinin önerdiği son maaş artışı teklifine karşı düzenlenen mitinglere katılmak için birkaç gün boyunca 4 saate kadar iş bıraktı. Sağlık ve Toplum Hizmetleri Sendikası (HACSU), Avustralya Eğitim Sendikası (AEU) ve Toplum ve Kamu Sektörü Sendikası (CPSU) üyelerinin bu eylemi, hükümetin yüzde 3’lük bir ücret artışı ve koşullarda herhangi bir iyileştirme yapılmadan bir yıllık bir anlaşma önerdiği altı aylık iptal toplantılarının ardından geldi. Rockliff hükümeti, grevdeki sendikalarla yapacağı toplu sözleşme görüşmelerini iptal etti, tekliflerinin adil ve uygun fiyatlı olduğunu savundu. Perşembe günü Hobart parlamento binasında bin işçinin katıldığı mitingin ardından sendikalar, üyelerinin eylemlerini yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Maden işçileri greve devam ediyor

Bloomfield Group’a ait Rix’s Creek açık ocak kömür madenindeki Madencilik ve Enerji Sendikası (MEU) üyeleri, yönetimin son teklifini reddederek grevlerine devam etti. 250 işçi, daha iyi bir ücret ve kaza tazminatının diğer maden ocaklarıyla aynı seviyeye getirilmesi talebiyle 4 haftadır grevde.

HİNDİSTAN

Greve müdahale edildi

Şubat ayından bu yana Thiruvananthapuram’daki sekreteryanın önünde oturma eylemi yapan grevdeki Kerala Akredite Sosyal Sağlık Aktivisti (ASHA) çalışanları, 23 Ekim’de başbakanlık ofisine doğru yürürken polis tarafından şiddetli bir şekilde saldırıya uğradı. Kerala ASHA Sağlık Çalışanları Derneği’nin çağrısıyla greve çıkan 26 bin işçi, daha yüksek maaş, resmi çalışma statüsü ve devlet yardımları talep ediyor. İşçiler, aylık ücretlerinin 7.000 rupiden (80 ABD doları) yaklaşık 21.000 rupiye çıkarılmasını, 5.000 rupi emekli maaşı ve 62 olan zorunlu emeklilik yaşının kaldırılmasını istiyor. İşçiler, kendilerine ayda yalnızca 4.000 ila 5.000 rupi ödendiğini söyledi.

BANGLADEŞ

Polis 50 öğretmeni yaraladı

Çarşamba günü polis, 13 Ekim’den bu yana Dakka’daki Ulusal Basın Kulübü önünde kurumlarının millileştirilmesi talebiyle gösteri yapan Ebtedayee medresesi öğretmenlerine saldırdı. Polis, Sekreterlik yakınlarındaki Bağlantı Yolu’nda tazyikli su ve ses bombaları kullanarak 50 öğretmeni yaraladı. Öğretmenler ayrıca, MPO kapsamına alınmak üzere dosyaları incelenen 1.089 kurum için bir resmi gazete duyurusunun hızla onaylanmasını ve yayınlanmasını talep ediyor. Ayrıca, tanınmış ve hibe almayan Ebtedayee medreselerinden MPO başvurularını davet eden bir genelge, ilkokullardakine benzer okul öncesi kadrolarının oluşturulması ve Ebtedayee medreseleri için ayrı bir müdürlük kurulmasını talep ettiler. MPO okulları, öğretmenlerin temel maaşlarını karşılayan federal hükümetten mali destek alıyor.