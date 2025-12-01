Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

HİNDİSTAN

Kadınlar ayağa kalktı

Odisha Anganwadi Kadınlar Derneği üyesi binlerce çalışan, eyalet meclisi yakınında daha yüksek ücret, devlet memuru statüsü, emeklilik hakkı ve ekipman talebiyle protesto düzenledi. Çalışanlar, aylık 18 bin rupi maaş, asistanlara 9 bin rupi ve 5G telefon talep ediyor.

Temizlik işçisi süresiz grevde

Hindistan’ın Jaipur kentinde yaklaşık 5 bin temizlik işçisi 23 Kasım’da süresiz greve çıktı. İşçiler kadroya alınma, fazla mesai ödemelerinin düzeltilmesi ve aile üyeleri için işe alım talep ediyor. Grev, uzun süredir devam eden protestoların ve açlık grevlerinin ardından geldi.

Zam sözü karın doyurmuyor

Telangana’nın dört bir yanından gelen yüzlerce öğle yemeği programı çalışanı, düşük ücretlere karşı protesto gösterisi yaptı. Çoğunluğu kadın olan çalışanlara ayda 1000 rupi ödeniyor. 2024’te verilen zam sözünün tutulmadığını belirten işçiler, aylık 10 bin rupi talep ediyor.

BANGLADEŞ

Kapanışa karşı yol kapattılar

Gazipur’daki Honeywell Garments çalışanları, fabrikalarının kapatılacağı haberinin ardından yolu trafiğe kapattı. İşçiler uzun süredir maaşların her ayın 10’una kadar ödenmesini talep ediyordu. Fabrikada işten çıkarma duyumu gerginliği artırdı. Kapanış ilanında yeniden açılış için bilgi yer almadı.

AVUSTRALYA

Şoförler hizmeti reddetti

Newcastle’da Keolis Downer bünyesindeki otobüs şoförleri, işletme anlaşmazlıkları nedeniyle 24 saatlik “hizmet reddi” eylemine gitti. Aynı dönemde Güney Avustralya’da hemşireler düşük ücret ve kronik personel eksikliğini protesto etti. Mount Gambier Hastanesi’nde boş kadro oranının yüzde 80’e ulaşması tepkileri artırıyor.

Kaynak: wsws.org