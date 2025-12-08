Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

GÜNEY KORE

Çalışanlar 11-12 Aralık’ta grevde

Kore Demiryolu İşçileri Sendikası, hükümet ve yönetimle yapılan görüşmelerin tıkanması üzerine 11–12 Aralık’ta tam kapsamlı greve çıkacağını duyurdu. Öte yandan devlet okullarında çalışan 94 bin okul emekçisi de düşük ücretler, yetersiz sosyal haklar ve ağır çalışma koşulları nedeniyle ülke çapında iş bırakma eylemleri örgütledi.

FİLİPİNLER

Eğitimcilerden oturma eylemi

Filipinler’de 237 okuldan binlerce öğretmen, 28 Kasım’da ulusal oturma eylemi düzenleyerek derslere ara verdi. Endişeli Öğretmenler İttifakı (ACT), kronik bütçe yetersizlikleri, ağır bürokrasi ve yolsuzluklara dikkat çekerek eğitim bütçesinin iki katına çıkarılmasını, maaş artışlarını ve kamudaki yapısal sorunların giderilmesini talep ediyor.

HİNDİSTAN

Elektrik işçileri ayakta

Pencap’taki Ulusal Sağlık Misyonu çalışanları, Ekim ayından beri ödenmeyen maaşlarını protesto etmek için iş bıraktı. Ödemeler yapılmazsa grev genişletilecek. Aynı eyalette PSPCL’nin taşeron elektrik işçileri, özelleştirme planlarına karşı üç günlük greve başladı. İşçiler, kadro sözü tutmayan hükümete tepki gösterirken ücret, iş güvenliği ve kıdem haklarının korunmasını talep ediyor.

BANGLADEŞ

Öğretmenlerin protestoları sürüyor

İlkokul öğretmenleri, ücret skalalarının yükseltilmesi ve terfi sisteminin düzenlenmesi için ülke genelinde “tam kapanma” eylemine gitti. 1.–16. kademe maaş sorunlarının giderilmemesi üzerine sınavları boykot eden öğretmenler, eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. Ayrıca, hemşireler, eczacılar ve sağlık teknikerleri de 29 Kasım’dan bu yana ayrı mitinglerle ücret ve kadro taleplerini dillendiriyor.

AVUSTRALYA

Sağlık çalışanlarından ücret isyanı

Queensland’da sağlık çalışanları, maaş kesintilerine ve hak kayıplarına yol açacak düzenlemeye karşı yürüyüş düzenledi. Kuzey Bölgesinde 1000’den fazla kamu sağlık çalışanı, enflasyon karşısında eriyen ücretlere karşı greve çıktı. Güney Avustralya’da kamu çalışanları ekimden bu yana eylemlerine devam ediyor. PSA üyeleri 18 ayda %20 zam talep ederken, hükümet üç yıl için %10 öneriyor.

Kaynak: wsws.org