Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

HİNDİSTAN

Çelik işçileri, üretimi durdurdu

Medak’taki MS Agarwal Foundries çelik üretim parçaları işçileri, iş arkadaşları Saranth Pandey’in ve Rajesh Pandy’nin erimiş metalin üzerlerine sonucu ölmesini protesto için iş bıraktı. İşçiler, fabrika yönetiminin güvensiz koşullarla ilgili endişelerini göz ardı ettiğini söyledi.

Kamu çalışanları açlık grevinde

Tamil Nadu’da yaklaşık 700 okul öğretmeni ve diğer kamu sektörü çalışanı, eski emeklilik planının yeniden başlatılmasını talep etmek için 13 Aralık’ta Thoothukudi’de açlık grevi yaptı. Benzer protestolar Tenkasi ve Kanyakumari bölgelerinde de yapıldı.

Geciken maaşlar için eylem

Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı bünyesinde çalışan Akredite Sosyal Sağlık Aktivisti işçileri, altı çalışanın geciken maaş ödemeleri nedeniyle 17 Aralık’ta Kuzey Keşmir’in Bandipora bölgesindeki Hajin’de gösteri düzenlendi. Çalışanlar, talepler karşılanmazsa eylemlerini sürdürecek.

PAKİSTAN

Güvenlik görevlileri greve gitti

Sargodha’daki iki devlet hastanesinde, DHQ (Dr. Faisal Masood) Eğitim Hastanesi ve Maula Bakhsh Hastanesi’nde çalışan güvenlik görevlileri, bu hafta daha uzun çalışma saatleri ve düşük maaşları protesto etmek için iş bırakma eylemi yaptı. Grevciler bir devlet hastanesinin ana kapısını kapatarak, hasta taşıyan cankurtaranların tesise erişimini engelledi. İşçiler, sözleşmeli güvenlik şirketlerinin fazla mesaiye zorlandığını ancak ayda sadece 16.000 rupi (57 ABD doları) ödediğini söyledi.

AVUSTRALYA

Havalimanında ücret eylemi

12 Aralık’ta Canberra Havalimanı’ndaki iş bırakma eylemi başlatan MSS Güvenlik görevlileri eylemlerini 23 Aralık’a dek sürdürecek. Çalışanlar, Sidney Havalimanı’ndaki aynı çalışanlardaki güvenlik çalışanlarıyla ücret eşitliği talep eden Birleşik İşçi Sendikası’nın (UWU) üyeleri.

Özel hastane grevleri büyüyor

Victoria’daki Healthscope özel hastanelerinde çalışan yaklaşık 2.500 Avustralya Hemşirelik ve Ebelik Federasyonu üyesi, TİS sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından grevlerini büyüttü. Eylem, Healthscope’un 12 bölümde yapılan iş bırakma eyleminin ardından geldi.

İki saatlik iş bırakma eylemi

Çarşamba günü, Çocuk Güvenliği, Gençlik Adaleti ve Danışma Hattı birimlerinden yaklaşık 60 Sağlık ve Toplum Hizmetleri Sendikası (HACSU) üyesi, Tasmanya genelinde iki saatlik dönüşümlü iş bırakma işlemleri uygulandı ve ödenmeyen fazla mesaiye yasak getirildi.

TasRail yük işçileri grevde

Devlete ait TasRail şirketinde çalışan İletişim, Elektrik ve Tesisat İşçileri Sendikası ve Raylı Tramvay ve Otobüs İşçileri Sendikası üyeleri, 24 saatlik bir iş bırakma eylemi yaptı. TasRail’in Burnie sahasında ve Launceston’daki Doğu Tamar Kavşağı’nda çalışan 100 üye greve katıldı.