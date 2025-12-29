Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

HİNDİSTAN

Hemşireler kadro eyleminde

Tamil Nadu eyaletinde, Chennai başta olmak üzere çok sayıda kentte hemşireler, sözleşmeli çalışan yaklaşık 8 bin meslektaşları için kalıcı kadro talebiyle protestolarını sürdürüyor. Sağlık Bakanı ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından eylemler devam etti. Bakanlık, hemşirelerin Tıp Personeli Alım Kurulu’nun yeterlilik sınavını geçmesi gerektiğini savundu. Hindistan Tıp Birliği sözleşmeli çalıştırılan hemşireleri destekledi.

Online transfer istemiyorlar

Haryana Eyalet Elektrik Kurulu’nda (HSEB) çalışan işçiler ve ustabaşları, çevrimiçi transfer politikasına karşı 23 Aralık’ta protesto düzenledi. İşçiler, uygulamanın iş kayıplarına yol açacağını, güvenliği tehlikeye atacağını ve denetimi zorlaştıracağını belirtti. Eylem, Sirsa bölgesinde HSEB İşçi Sendikası tarafından organize edildi.

Elektrik İdaresi açlık grevinde

Assam Eyalet Elektrik İdaresi’nin Bongaigaon Elektrik Bölgesi’nde çalışan işçiler, 23 Aralık’ta altı saatlik açlık grevi yaptı. Sendikanın talepleri arasında alt kademe çalışanlar için hizmet düzenlemesi, nakitsiz sağlık hizmeti ve ertelenen maaşların ödenmesi yer aldı. İşçiler, talepler karşılanmazsa eylemleri sertleştireceklerini duyurdu.

Kuryeler ülke geneli grevde

Swiggy ve Zomato’da çalışan yemek dağıtım kuryeleri, adil ücret ve sosyal güvenlik koşulları talebiyle greve gitti. Telangana Gig ve Platform İşçileri Sendikası, yoğun günlerin özellikle seçildiğini belirterek “Platformlara karşı güvencesiz işçilerinin onurunu koruma” çağrısı yaptı.

PAKİSTAN

Üniversite çalışanları ayakta

Hayber Pahtunhva eyaletindeki Şehr-i Benazir Bhutto Üniversitesi (SBBU) Sheringal’da çalışanlar, maaş kesintilerinin geri alınması ve terfilerin gerçekleştirilmesi talebiyle protesto düzenledi. Ortak Eylem Komitesi, talepler karşılanana kadar üniversitenin idari ve akademik faaliyetlerinin askıya alınacağını duyurdu.

AVUSTRALYA

Ulaşım işçileri grevde

Sydney ve Melbourne’deki Sealife akvaryumlarında çalışan yaklaşık 80 UWU üyesi, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle 20 Aralık’ta iş bıraktı.

Kitapçı çalışanlarının ücret mücadelesi

Aynı gün, Avustralya genelinde Harry Hartog ve Berkelouw Books mağazalarında çalışan yaklaşık 100 işçi de ücret artışı talebiyle greve çıktı. İşçiler, şirketin enflasyonun altında kalan zam teklifini reddediyor.

Kaynak: wsws.org