Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

GÜNEY KORE

Sendika grevi sona erdirdi

Seul Şehir Otobüsleri Sendikası, Seul Şehir Otobüsleri Birliği ile ücret artışı konusunda anlaşmaya vardıktan sonra çarşamba akşamı süresiz grevini sona erdirdi. 64 otobüs şirketinden sendika üyeleri, Salı günü 394 şehir içi güzergâhta çalışan 6 bin 500 otobüsü durdurarak iş bırakmıştı. Ücret ve toplu pazarlık görüşmeleri, Mayıs 2025’te müzakerelerin çökmesinden bu yana çıkmaza girmişti.

HİNDİSTAN

700 işçi açlık grevine başladı

Ulusal Kentsel Geçim Kaynakları Misyonu’nda sıtma önleme çalışmalarında görev alan yaklaşık 700 kişi, 13 Ocak’ta protesto amaçlı açlık grevine başladı. Protestocular arasında Hindistan Sendikalar Merkezi’ne bağlı hemşireler, eczacılar, laboratuvar teknisyenleri ve veri giriş operatörleri bulunuyordu. Ücret artışı ve kadrolu iş talep ediyorlar.Büyük Chennai Belediyesi’nin 15 bölgesinde protestolar düzenlendi. İşçiler, Haziran 2023’ten itibaren ücret artışının yapılması gerektiğini ancak henüz yapılmadığını protesto etti. İşçilerin aylık ücretleri 12.500 ile 18.000 rupi (200 ABD doları) arasında değişiyor ve bu ücretin geçimlerini sağlamak için asgari düzeyde olduğunu belirtiyorlar.

PAKİSTAN

Hükümet çalışanları isyan etti

Belucistan hükümeti çalışanları, 12 Ocak’ta Eşitsizlik Azaltma Ödeneği’nin (DRA) uygulanmasını talep ederek eyalet çapında protesto düzenledi. Quetta’daki protestolar yol kapatmalara ve tutuklamalara yol açtı. Protestolar, valilik konutu, başbakanlık sekreterliği ve yüksek mahkeme gibi kurumlarda çalışanların, diğer devlet dairelerindeki çalışanlarla aynı kademede olmalarına rağmen daha yüksek maaş aldıklarını iddia eden Belucistan Büyük İttifakı (BGA) tarafından düzenlendi.

BANGLADEŞ

İşçiler hastaneye kaldırıldı

Gazipur’un Tongi bölgesindeki Export Village Limited şirketine ait iki fabrikadan 100’den fazla işçi, Kasım ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle çarşamba günü düzenlenen protestolar sırasında rahatsızlandı. Rahatsızlanan işçiler, tedavi için Tongi Şehit Ahsanullah Baş Hastanesi ve çeşitli kliniklere kaldırıldı. Hastane kaynakları, etkilenen işçilerin çoğunun kusma, nefes darlığı, baş dönmesi ve genel rahatsızlık yaşadığını belirtti.

AVUSTRALYA

Sağlık çalışanlarının grevi sürüyor

Victoria eyaletindeki 80 kamu sağlık tesisinde çalışan 5.000’den fazla sağlık personeli ve hastane destek çalışanı, maaş, iş yükü ve kronik personel eksikliği konularında eyalet İşçi Partisi hükümetiyle uzun süredir devam eden anlaşmazlıkta grev eylemini tırmandırdı. Sağlık Çalışanları Sendikası (HWU), mevcut anlaşmanın Haziran ayında sona ermesinden bu yana hükümetle yeni bir toplu iş sözleşmesi için anlaşmaya varmaya çalışıyor. Çalışanlar, hükümetin sadece yüzde 3’lük maaş artışı teklifini reddetti; bu, mevcut yüzde 3,8’lik enflasyon oranına kıyasla bir maaş kesintisi anlamına geliyor.