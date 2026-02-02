Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

HİNDİSTAN

Ülkede çalışanlar ayağa kalktı

Devlet bankalarının çatı örgütü olan Birleşik Banka Sendikaları Forumu (UFBU), 27 Ocak’ta ulusal grev düzenledi.

Ülke genelinde kuryeler ikinci ulusal grevi düzenlendi. Kuryeler, serbest çalışma sektöründeki sistematik sömürüye ve temel koruma eksikliğine karşı mücadele ediyor. Pencap’taki Ludhiana Belediye Meclisi çalışanları protesto gösterisi düzenledi. Batı Bengal’de Çay İşletmesi işçileri maaşların ödenmemesini protesto etti.



PAKİSTAN

Ücret eşitliği için mücadele

Salı günü, Belucistan Çalışanları Büyük İttifakı (BEGA) Üyeleri, değişken takvime göre Eşitsizlik Azaltma Ödeneği’nin (DRA) dinlenmesini talep etmek amacıyla Quetta ve Khuzdar bölgelerinde bu ayki üçüncü protestolarını düzenlediler. Geçtiğimiz hafta eyalet başkenti Quetta’da, oturma eylemi için Kırmızı Bölge’ye doğru yürüyüş yapmaya çalışan işçilere polis şiddetli müdahalede bulundu. İşçiler, 12 Ocak’ta eyaletin katılımıyla bir protestoyla başladılar.



BANGLADEŞ

İşçiler yolu trafiğe kapattı

22 Eylül’de Gazipur’un Sreepur bölgesindeki Laxma İç Giyim fabrikasında çalışan ve Aralık ayı maaşlarının ödenmesini talep ederek Sreepur-Masterbari yolunu kapatan 30 protestocu işçi polis tarafından yaralandı. İşçiler bir gün önce iş bırakmış ve fabrikayı işgal edip oturma eylemi yapıyordu.

Raporlara göre, protestoyu sona erdirmek için görevlendirilen sanayi polisi ve yerel polis, işçilere saldırarak, copla müdahale etti ve göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

SRİ LANKA

Öğretmenlik talebiyle eylem

Yüzlerce Okul Geliştirme Görevlisi (SDO), Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği önünde ulusal öğretmenlik hizmetine atanma talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Çarşamba günü sonuçta bir protestocunun tedavisi kaldırılırken, bir diğer görevli ise tıbbi tavsiyelerinin bakımını yerine yatırmayı reddetti. Tamamı üniversite mezunu olan protestocular, akademik bilgilerin ve yedi yıllık mesleki deneyimlerinin ek işe alım sınavlarını gereksiz kıldığını iddia ediyor.

AVUSTRALYA VE PASİFİK

Mühendisler, güvenlik eğitmenleri ve teknisyenler toplu iş sözleşmesi talebiyle ulusal çapta dört saatlik bir greve katıldı. Sendikalar, Qantas yönetiminin 18 aylık müzakerelerin ardından yaşam maliyetindeki artışlarla uyumlu bir ücret teklifi sunmadığını iddia ediyor.

Sydney'nin bölgedeki Wollongong'un sanayi bölgesi Unanderra'da bulunan Dynelec'in ekipman elektrikli montaj fabrikasında çalışan Elektrik İşçileri Sendikası (ETU) üyesi, yönetim önerisi toplu iş dönüşümüne karşı bozulma bozulması nedeniyle 23 Ocak'ta iş bırakma faaliyeti sırasında fabrika gösteri yapıldı. Bu yüksek vasıflı işçiler, Yeni Güney Galler genelindeki büyük madencilik ve inşaat projeleri için kritik olarak toplanan elektriği üretiyor. İşçiler adil ücret artışları, temel güvenlik ödemeleri, çıraklar için uygun destek ve iyileştirilmiş bakım izni istiyorlar. Mevcut anlaşmalar 30 Eylül 2025'te sona eriyor.

DP World'ün Sidney'deki Port Botany Terminali'nde görev yapan Cirtus Security güvenlik görevlileri, Cirtus'un yeni toplu iş sözleşmesinde ücret ve çalışma koşullarını reddetmesinin ardından 23 Ocak'ta bir mola iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Greve katılan MUA üyelerine, DP World'ün terminal giriş kapısında kurulan grev gözcülüğünde yaklaşık 100 liman işçisi daha partisinin trafik toplayarak aksattı. İşçiler, yeni sözleşmede daha iyi ücret ve çalışma koşulları için mücadele ediyor.

Kaynak: wsws.org