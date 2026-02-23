Dünya emek gündeminden

Hazırlayan: Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

TAYVAN

Sömürüye karşı ayaklanıldı

Yeni Taipei’deki tıbbi parça üreticisi TaiDoc Technology Corporation’da çalışan Filipinli göçmen işçiler, sömürüye ve sendika karşıtı uygulamalara karşı dört ay içinde dördüncü protestolarını Pazartesi günü Çalışma Bakanlığı önünde gerçekleştirdiler. Yeni kurulan sendikaları TaiDoc Technology İşçi Sendikası (TTLU), işten çıkarılan sendika yetkililerinin görevlerine iade edilmesi de dahil olmak üzere taleplerini karşılaması için yönetime baskı yapmak amacıyla greve gideceklerini açıkladı.

HİNDİSTAN

Karnataka protestoları sürüyor

Karnataka Taşımacılık Şirketi çalışanları, 19 Şubat’ta Bangalore’deki Özgürlük Parkı’nda 2020 yılından bu yana 38 aylık ödenmemiş maaşlarını için protesto düzenledi. Eylemde, şoförler, muavinler, mekanikler ve zaman tutucular yer aldı. Sendikalar geçen yıl büyük bir grev çağrısında bulunmuştu. Hükümet, Temel Hizmetler Bakım Yasası’nı yürürlüğe koymasıyla grev durdurulmuştu.

BANGLADEŞ

İşten çıkarmalar son bulsun

Otel ve restoran çalışanları Pazar günü Dakka’daki Ulusal Basın Kulübü önünde eylem yaptı. Göstericiler, hükümetin açıkladığı asgari ücretin derhal uygulanmasını ve Müslümanların dini bayramı Ramazan öncesinde toplu işten çıkarmaların sona erdirilmesini talep etti. Gösteri, otel ve restoran çalışanları için kurulan Asgari Ücret ve İş Kanunu Uygulama Eylem Komitesi (Sangram Parishad) tarafından organize edildi.

SRİ LANKA

Doktorların eylemi 4. haftasında

Yaklaşık 20 bin Devlet Tıp Görevlileri Birliği (GMOA) üyesi doktor, 24 Ocak’ta 48 saatlik grevle başlayan protestolarına devam ediyor. Bu grev, Dissanayake hükümetinin uzun süredir devam eden şikâyetleri ele almayı reddetmesine bir yanıt niteliğinde. GMOA üyeleri, hükümetin daha önceki müzakerelerde varılan anlaşmaları uygulamamasına karşı mücadele ediyor. Doktorlar, tıp görevlisi ödeneklerinin düzgün sağlanmasını, ek görev ödemelerinin sabit bir ödeneğe dönüştürülmesini talep ediyor.

AVUSTRALYA

10 bin sağlık çalışanı greve gitti

Victoria’daki 80 sağlık tesisinde çalışan 10.000 kamu sağlık destek işçisinin Çarşamba günü yapmayı planladığı toplu grevi önlemek için son dakika girişiminde bulunan Allan liderliğindeki İşçi Partisi hükümeti, daha yüksek bir maaş artışı teklifinde bulundu. Sağlık Çalışanları Sendikası (HWU) teklifin kabul edilebilir olabileceğini söylese de, üyeleri greve devam etti. Victoria Başbakanı Jacinta Allan’ın da katılması beklenen Melbourne’deki Footscray Hastanesi’nin resmi açılışında 1000’den fazla HWU üyesi gösteri düzenledi.

Kaynak: wsws.org